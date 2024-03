1 Ushtarët ukrainas nga Brigada e 28-të e Mekanizuar e Veçantë qëllojnë me një mortajë 122 milimetërshe në drejtim të pozicioneve ruse pranë Bahmutit në rajonin e Donjeckut të Ukrainës, më 3 mars.



Pavarësisht dhënies së territorit në rajonet lindore, ushtarët e Ukrainës janë të angazhuar në luftime të ashpra me forcat e Kremlinit, me gjithë mungesën e madhe të municioneve.