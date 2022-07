Liza: Vajza e veçantë që u vra nga një raketë ruse

Një vajzë me nevoja të veçanta ishte një nga të paktën 23 persona që u vranë nga një sulm me raketë më 14 korrik në qytetin ukrainas të Vinicijas. Deri në ditën e sulmit, nëna e vajzës kishte dokumentuar sfidat, por edhe gëzimin e rritjes së një fëmije me Sindromën Down.