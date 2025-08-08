Vance thotë se SHBA-ja s’e ka në plan ta njohë shtetin palestinez

Nënpresidenti amerikan, JD Vance, ka thënë të premten se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndër mend ta njohin shtetin palestinez.
Vance e tha këtë para një takimi me sekretarin e Jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy, në Londër, ku të dy liderët thanë se agjenda e bisedimeve përfshin ekonominë globale, luftën midis Izraelit dhe Hamasit, si dhe pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia.
Hamas është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para bisedimeve, Vance foli edhe për vendimin e Mbretërisë së Bashkuar për ta njohur shtetin palestinez në shtator, nëse Izraeli nuk e pranon një armëpushim në Gazë.
Ai tha se nuk e di se çfarë do të nënkuptonte një njohje e tillë e shtetit palestinez, “duke marrë parasysh mungesën e një qeverie funksionale atje”.
I pyetur nëse Trump ishte njoftuar paraprakisht për synimin e Izraelit për ta pushtuar Qytetin e Gazës, Vance tha se nuk do të futet në biseda të tilla.
“Nëse do të ishte e lehtë garantimi i paqes në atë rajon të botës, do të kishte ndodhur tashmë”, tha ai.
SHBA-ja dhe Britania, të cilat kanë lidhje historikisht të ngushta të njohura si “marrëdhënia të veçanta”, kanë mospajtime për mënyrën se si duhet t’i jepet fund luftës në Gazë.
Vance tha se të dyja palët duan ta “zgjidhnin problemin” e krizës në Gazë, por “mund të kenë disa mospajtime për mënyrën se si saktësisht ta arrijnë këtë synim, dhe për këtë do të flasim sot”.
“Ka shumë synime të përbashkët këtu. Mendoj se ka disa mospajtime për mënyrën se si saktësisht t’i arrijmë këta synime të përbashkët, por ja që kjo është një situatë e vështirë”, tha ai.
Kanadaja Franca dhe Britania thanë muajin e kaluar se do ta njohin shtetin palestinez.
Aktualisht shtetin palestinez e njohin më shumë se 140 prej 193 vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara.
Disa vende të Bashkimit Evropian – përfshirë Spanjën dhe Irlandën – janë në mesin e tyre.
Izraeli e nisi luftën në Gazë në përgjigje të sulmit të kryer nga Hamasi në jug të Izraelit më 7 tetor 2023, si pasojë e të cilit u vranë 1.200 njerëz dhe u rrëmbyen mbi 240 të tjerë.
Sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, mbi 61.000 palestinezë janë vrarë në Gazë prej atëherë.
Pjesa më e madhe e Gazës tani është shndërruar në gërmadhë.
Mbi 100 organizata ndërkombëtare të ndihmës dhe grupe për të drejta të njeriut kanë paralajmëruar për uri masive në Rripin e Gazës, duke iu bërë presion qeverive në botë që të veprojnë.