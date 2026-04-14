Vance: Topi është në fushën e Teheranit pas “përparimit” në bisedime

Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, JD Vance, tha se topi tani është në fushën e Iranit, pasi bisedimet për paqe, fundjavën e kaluar në Islamabad, shënuan “shumë përparim”.
Duke folur në një intervistë për Fox News, Vance tha se gjatë bisedimeve të paqes, të cilat zgjatën rreth 20 orë, “ne, në fakt, e bëmë shumë të qartë se cilat ishin vijat tona të kuqe”.
“Unë me të vërtetë mendoj se topi është në fushën e Iranit, sepse ne kemi vënë shumëçka në tryezë”, tha Vance.
Ai shtoi se gjatë bisedimeve u bë e qartë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nuk ka fleksibilitet në lidhje me uraniumin e pasuruar të Iranit, të cilin Uashingtoni duhet ta ketë, dhe mekanizmin e verifikimit që do të siguronte që Teherani të mos zhvillonte armë bërthamore në të ardhmen.
“Është një gjë për iranianët të thonë se nuk do të kenë armë bërthamore, është një gjë tjetër për ne të vendosim mekanizmin për të siguruar që kjo nuk do të ndodhë”, tha Vance.
Vance, po ashtu, akuzoi Qeverinë iraniane për përfshirje në një “akt terrorizmi ekonomik” duke bllokuar trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit.
Nëse iranianët “angazhohen në terrorizëm ekonomik”, SHBA-ja do t’i përmbahet parimit se “asnjë anije iraniane nuk do të dalë”.
Nga 13 prilli, SHBA-ja nisi zbatimin e një bllokade detare ndaj anijeve që hyjnë në portet dhe zonat bregdetare të Iranit, pasi bisedimet e javës së kaluar për paqe nuk prodhuan rezultate konkrete.
Anijet që shfrytëzojnë Ngushticën e Hormuzit për në dhe nga portet joiraniane, nuk do të pengohen, tha ushtria amerikane.
Ky veprim shihet si përpjekja e fundit e presidentit Trump për ta detyruar Iranin të bëjë lëshime.
Dy vendet dhe Izraeli, nga 9 prilli, janë në armëpushim dyjavor, pas gati gjashtë javësh luftime.