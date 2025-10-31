Vdes ish-kryeministri i Shqipërisë, Fatos Nano

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Fatos Nano, ka vdekur të premten në moshën 73-vjeçare.
Ai kishte qenë i shtruar prej disa ditësh në një spital privat në Tiranë, ku po trajtohej për probleme shëndetësore. Ai prej kohësh kishte probleme me mushkëritë, ndërkaq gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua ditët e fundit, raporton transmetuesi publik i Shqipërisë.
Ish-kreu i Partisë Socialiste edhe para dy vjetësh ishte përballur me probleme shëndetësore, përkatësisht kishte pasur probleme me frymëmarrjen. Atëbotë, ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Në kohën kur ai ishte i shtruar në spital para dy vjetësh, kreu i Qeverisë shqiptare, Edi Rama, i kishte ndarë medaljen e mirënjohjes publike për kontributin “në ndërtimin e shtetit kushtetues e demokratik në Shqipëri”.
Nano kishte qenë themelues i PS-së, parti që e udhëhoqi deri më 2005, kur dhe vendosi të largohej nga politika.
Kush ishte Fatos Nano?
Nano u lind më 16 shtator 1952 në Tiranë. Diplomoi për ekonomi politike më 1974 në Tiranë, shkruan Top Channel.
Në dhjetor të vitit 1990, ai ishte emëruar sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, dhe një muaj më vonë zëvendëskryeministër në Qeverinë e Adil Çarçanit. Në fund të shkurtit të vitit 1991, Ramiz Alia e caktoi atë kryeministër dhe Nano kishte për mandat që të përgatiste trazicionin e Shqipërisë drejt demokracisë liberale dhe ekonomisë së tregut.
Pas zgjedhjeve të 31 marsit 1991, Nano u mandatua kryeministër, detyrë të cilën e mbajti për disa javë, kur dha dorëheqjen për shkak të grevave që kishin nisur në mbarë Shqipërinë.
Pas ardhjes në pushtet të demokratëve, më 30 korrik 1993, ai ishte arrestuar nën akuzat për “shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh zyrtare lidhje me ndihmën italiane” dhe nëntë muaj më vonë u dënua me 12 vjet burg.
Gjatë trazirave të vitit 1997, ai u lirua nga burgu dhe u krye në krye të PS-së. Tre muaj pas daljes nga burgu, ai mposhti demokratët dhe ktheu në pushtet socialistët, duke e mbajtur pushtetin për tetë vjet.
Ai mbajti postin e kryeministrit vetëm për një vit dhe dha dorëheqje më 28 shtator 1998. Pavarësisht se u largua nga Qeveria, ai vazhdoi drejtimin e PS-së.
Nano u bë sërish kryeministër më 31 korrik 2002 deri në humbjen e zgjedhjeve në qershor të vitit 2005.
Pas largimit nga politika, ai kishte jetuar mes Vjenës dhe Tiranës.
Ai kishte qenë i martuar për 25 vjet me Rexhina Nanon, me të cilën ka dy fëmijë.
Pas divorcit, më 2002 ai u martua me Xhoana Nanon.