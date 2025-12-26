Vdes gazetari veteran i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavlanin

Dragan Shtavlanin, gazetar dhe redaktor i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, dhe autor i disa librave dhe punimeve profesionale, ka vdekur të premten në Pragë pas një sëmundjeje të rëndë.
Ai ishte 62 vjeç.
Shtavlanin e nisi karrierën e tij në gjysmën e dytë të viteve ‘80 si një nga gazetarët më të rinj në revistën javore NIN, e cila në atë kohë ishte shumë e respektuar dhe popullore. Ai do ta vazhdonte atë në Radio Beograd.
Ai iu bashkua Shërbimit të Ballkanit të REL-it në vitin 1999.
Rruga e çoi Shtavlaninin nga reporteri në redaktor, dhe ai arriti rezultate të jashtëzakonshme kur, gjatë fushatës së NATO-s kundër Serbisë në vitin 1999, ai drejtoi një program pesëorësh çdo natë për Radion Evropa e Lirë.
Gjatë atyre muajve të frikës dhe pasigurisë, REL-i arriti një audiencë rekord në Serbi si një nga burimet e pakta objektive të informacionit, të marra nga reporterët e pranishëm në të gjitha anët e konfliktit.
Shtavlanin ndërtoi dhe koordinoi një rrjet korrespondentësh që mbulonin Serbinë, Kosovën dhe Malin e Zi. Ai ruajti marrëdhënie profesionale dhe miqësore me shumë prej tyre edhe pas vitit 1999, ashtu siç ishte gjithmonë i mirëpritur midis kolegëve dhe miqve në të gjitha vendet e ish-Jugosllavisë.
Vitet e fundit në REL, Shtavlanin lançoi serinë e videove "Post Scriptum", shpjegime koncize të ngjarjeve globale - nga Ballkani te lufta në Ukrainë; nga regresioni demokratik në Hungari te autoritarizmi në Turqi; nga industria e teknologjisë te përhapja e ndikimit digjital të Kinës.
Ai është autor i disa librave; ndër veprat e tij më të rëndësishme janë "Paqja e Ftohtë: Kaukazi dhe Kosova", një studim krahasues i konflikteve në ish-Bashkimin Sovjetik, në të cilin rasti i Kosovës shërbeu si një pikë kyçe - bazuar në një intervistë që ai dha për REL-in dhe "Ballkanizimi i Internetit dhe 'Vdekja' e Gazetarëve", një libër rreth ndryshimeve në gazetari në epokën digjitale.
Shtavlanin la pas bashkëshorten dhe tre fëmijë.