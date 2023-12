Vendet e BE-së pajtohen për t'i ashpërsuar rregullat për azil

Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian janë pajtuar që t’i ashpërsojnë procedurat e azilit, në kuadër të reformës evropiane për sistemin e azilit.

Qëllimi i marrëveshjes është që të zvogëlohet shkalla e migrimit në BE.

“Kemi bërë rrugë të gjatë për të arritur këtu. Por, ia kemi dalë. Evropa është më në fund e përkushtuar ndaj migrimit”, ka thënë zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Margaritis Schinas, në një postim në X – platformë e njohur deri më tani si Twitter.

Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, ka thënë se kjo ditë e mërkurë “do të hyjë në histori”.

“Dita kur BE-ja ka arritur marrëveshje për rregulla të reja për menaxhim të migrimit dhe azilit”.

Reforma është diskutuar qysh prej vitit 2015, kur një numër rekord migrantësh kanë arritur në BE.

Ndonëse shtetet me qeveri të krahut të djathtë, sikurse Hungaria, kanë qenë në të mirë të ashpërsimit të rregullave aktuale, organizatat për ndihmë dhe partitë politike të së majtës në Evropë, kanë shprehur shqetësim për degradim të të drejtave të njeriut.

Reforma “do të garantojë që ekziston përgjigje efektive evropiane për këtë sfidë evropiane”, ka thënë shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

“Kjo do të thotë se evropianët do të vendosin se kush vjen në BE, dhe kush mund të qëndrojë këtu, jo kontrabanduesit”, ka thënë ajo.

Reforma parasheh rregulla më të ashpra për njerëzit që arrijnë në territorin e BE-së nga vendet që konsiderohen relativisht të sigurta.

Deri sa të merret një vendim ligjor për ta, azilkërkuesit do të strehohen nëpër disa qendra, nën rregulla strikte.

Kancelari gjerman, Olaf Scholz e ka mirëpritur reformën dhe ka thënë se ajo do të stabilizojë situatën në disa shtete.

“Kjo marrëveshje do të kufizojë migrimin ilegal dhe do të lehtësojë barrën në disa shtete që preken në veçanti, përfshirë Gjermaninë”, ka thënë ai.

Për herë të parë, vendet e BE-së do të obligohen për të marrë pjesë në të ashtuquajturin mekanizëm solidariteti, për t’i shpërndarë migrantët.

Kjo nënkupton që nëse një shtet nuk pranon të marrë refugjatë, atëherë ai shtet duhet të ofrojë mbështetje për vendet tjera në mënyrë tjetër, shembull, përmes kompensimit financiar.

Marrëveshja ende duhet të marrë konfirmimin final në seancën plenare të Parlamentit Evropian, dhe të nënshkruhet nga vendet anëtare të BE-së, proces që konsiderohet tejet formal.