Katër të vrarë gjatë të shtënave në Kaliforni

Katër persona janë vrarë dhe dhjetë janë plagosur gjatë të shtënave në Kaliforni mbrëmjen e së shtunës, tha Policia amerikane që e quajti ngjarjen “incident të shënjestruar”.
“Pothuajse 14 individë u goditën nga armët e zjarrit dhe katër prej tyre janë konfirmuar se kanë ndërruar jetë”, tha Policia, duke shtuar se informacioni për të shtënat në Stokon është i kufizuar.
Të shtënat ndodhën në festën e organizuar për ditëlindjen e një fëmije, tha nënkryetari i Stoktonit, Jason Lee.
Policia tha se hetuesit “po punojnë për të përcaktuar rrethanat që çuan në këtë tragjedi”.
“Indikacionet e para sugjerojnë se mund të ketë qenë incident i shënjestruar dhe hetuesit po i eksplorojnë të gjitha mundësitë”, tha Zyra e sherifit.
“Ne u bëjmë thirrje të gjithëve që mund të kenë informacione, video-incizime apo mund të kenë qenë dëshmitarë të këtij incidenti të kontaktojnë Zyrën e sherifit në qarkun San Huakin menjëherë”, tha Policia amerikane.
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, ha se është informuar për të shtënat.