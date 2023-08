Vizita e Kurtit shpërfaq ndasitë etnike në Maqedoninë e Veriut

Organet e ndjekjes penale nuk kanë treguar nëse kanë vepruar, pas thirrjes së presidentit maqedonas, Stevo Pendarovski, për sanksionimin e organizatorëve të dy ngjarjeve në Maqedoninë e Veriut, ku mori pjesë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Më 11 gusht, Kurti mori pjesë në dy ngjarje në Çair dhe Tetovë, komuna të banuara me shumicë shqiptare.



Presidenti maqedonas, Pendarovski, më 13 gusht tha se “organizatorët e tubimeve publike në Tetovë dhe Çair duhet të sanksionohen për shkak të injorimit të simboleve shtetërore, por edhe për shkak të vendosjes së ikonografisë provokuese nacionaliste që promovon ide shoviniste të shteteve të mëdha”.

Kurti qëndroi në Çair me ftesë të kryetarit Visar Ganiu, dhe në Tetovë me ftesë të drejtuesit të komunës, Bilall Kasami. Ai mori pjesë në përurimin e një rruge me emrin e veprimtarit Adem Demaçi në Çair, ndërsa në Tetovë mori pjesë në lëshimin në përdorim të një rruge në Malësinë e Tetovës.

Gjatë kësaj vizite, Kurti dhe kreu i Tetovës folën edhe mbi nevojën e hapjes së një tuneli me gjatësi prej rreth 6 kilometrash për lidhjen e Tetovës dhe Prizrenin.

Përveç presidentit Stevo Pendarovski, ka reaguar edhe kryeministri Dimitar Kovçevski, i cili madje ka kërkuar sqarime edhe nga Ambasada e Kosovës në Shkup.

“Vendosja e flamujve që nuk janë shtetërorë është në kundërshtim me protokollet dhe ligjet për organizimin e manifestimeve në prani të zyrtarëve të vendeve të huaja. Sektori i Punëve të Brendshme në Tetovë po merr masa për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rastit”, u tha në reagimin e kabinetit të kryeministrit maqedonas, Dimitar Kovaçevski.

Opozita maqedonase, ndërkohë, ka kërkuar llogari nga institucionet, për siç tha, “poshtërimin e radhës të shtetit maqedon”.

Partia maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE, tha se institucionet nuk mund të arsyetohen me “vizita private”, ngjashëm siç kishin bërë edhe me rastin e vizitave të zyrtarëve nga Bullgaria.



“Sa herë që dalin në pah tradhtitë e Lidhjes Social Demokrate [parti në pushtet] të cilët e zhytën Maqedoninë [e Veriut], arsyetohen me terminologjinë e ‘vizitave private’. Sa për kujtesë, qëndrimi i Iljana Jotovës [nënpresidentes bullgare] dhe gjithë kreut shtetëror bullgar në Manastir për hapjen e klubit bullgar, ishte një ‘vizitë private’. E njëjta gjë po ndodh tani. LSDM-ja votoi për ndryshimin e rrugëve, LSDM-ja angazhoi forca policore dhe kordon për Kurtin. LSDM-ja dhe kandidati i tyre i dëshiruar për president, ministri i Brendshëm, Oliver Spasovski, e gjunjëzuan sërish Maqedoninë [e Veriut]”, tha zëdhënësi i VMRO-së, Naum Stoilkovski.

Reagime të shumta pati edhe nga njohës e çështjeve politike maqedonase, disa prej të cilëve kryeministrin Kurti e quajtën edhe “Napoleoni i vogël i Ballkanit”.

“[Kryeministri i Kosovës] Albin Kurti shëtiti nëpër Shkup dhe Tetovë, me nikoqirët e tij vendas, shkatërroi në mënyrë fyese epopenë antifashiste maqedonase dhe luftën për shtet, pështyu pak mbi Qeverinë, u përqafua me opozitën etnike, ndau idetë se me kë maqedonasit duhet të ishin miq dhe kë të injorojnë, përshëndeti ikonografinë e madhe shqiptare të organizatorëve… Nuk ishte shumë i qartë për projektin infrastrukturor të tunelit në malin Sharr në fazën e idesë, dhe me krenari, si një Napoleon i vogël ballkanik, ai u largua nga vendi me gjithë primitivizmin e tij diplomatik, të kalitur me një brez nacionalist përçarës”, tha analisti maqedonas Zoran Ivanov.

Por, reagime krejtësisht të ndryshme ka pasur nga partitë opozitare shqiptare, të cilët akuzuan palën maqedonase për “rikthimin e histerisë antishqiptare nga periudha e komunizmit”.

“Duke u frikësuar se kryeministri Dimitar Kovaçevski dhe Dimitar Apasiev [ kryetar i partisë E Majta] po ia zënë vendin e albanofobit, më në fund edhe ai [presidenti Pendarovski] doli në skenë për të kërkuar përgjegjësi juridike për ata që e paskan ‘rrënuar shtetësinë e Maqedonisë së Veriut’ për shkak të himnit të flamurit shqiptar dhe flamujve kombëtarë shqiptarë..."

"Nëse ka ndonjë maqedonas që beson se shqiptarët ndonjëherë diku do ta këndojnë himnin maqedonas, ai ka probleme serioze të perceptimit të realitetit, ngase derisa ky shtet nuk e kupton realitetin multietnik, por insiston në simbole shtetërore monoetnike maqedonase, kjo nuk ka për të ndodhur kurrë”, deklaroi Orhan Murtezani nga partia Alternativa.



Fejzi Hajdari, njohës i çështjeve politike dhe botues i gazetës Lajm, thotë për Radion Evropa e Lirë se reagimi i presidentit Stevo Pendarovski, i cili kërkoi sanksione për organizatorët e vizitës së kryeministrit Kurti, për shkak se në një tubim u pa një grafit me hartën e “Shqipërisë etnike”, por edhe reagimet e zyrtarëve të tjerë partiakë, të kujtojnë “histerinë antishqiptare gjatë periudhës së komunizmit”.

Ai thotë se “reagimet e tilla e kanë qendrën në Beograd”, që sipas Hajdarit, dëshmohet edhe me reagimin e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, i cili vizitën e Kurtit e quajti “skandal mbi skandalet”, pasi në Tetovë dhe Shkup, sipas Vuçiqit ishte promovuar “Shqipëria e Madhe”.



“Në Maqedoni të Veriut kur është fjala për shqiptarët, gjithmonë aktivizohet ‘butoni’ nga Beogradi, atje ku tradicionalisht gatuhen ‘kuzhinat antishqiptare’... Unë habitem me partitë shqiptare, respektivisht Bashkimin Demokratik për Integrim [BDI], i cili deri tani nuk e pa të arsyeshme të bënte qoftë edhe një reagim dyfjalësh, ndërkohë institucionet tjera, presidenti, kryeministri, e partitë tjera po shfaqin histerinë e dikurshme”, thotë ai.

Sipas Hajdarit, është “hipokrizi” të kërkosh sanksione për një grafit të shfaqur në një tubim dhe “të mos kërkosh sanksione kur shqiptarët fyhen çdo ditë në fusha sportive dhe kur çdo ditë hasim në grafite me thirrje të rënda antishqiptare”.



“Paramendoni kemi grafite nëpër Shkup ‘Vdekje për shqiptarët’, kemi brohoritje antishqiptare në ndeshje futbolli nga tifozeria maqedonase, e cila kërkon ‘dhoma gazi për shqiptarët’, ‘vetëm shqiptari i vdekur është shqiptar i mirë’ dhe nuk di unë nëse ndonjëherë është ngritur ndonjë padi ndaj këtyre grupeve”, thotë Hajdari.

Ai konsideron se reagimet e palës maqedonase më shumë kanë të bëjnë me kundërshtimin e deklaratës së kryeministrit të Kosovës për nevojën e bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Kosovës e Shqipërisë për ta ndalur ndikimin rus e serb në Ballkanin Perëndimor.