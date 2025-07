Të paktën 25 të vrarë nga sulmet izraelite në Gazë, disa po merrnin ndihma

Të paktën 25 persona u vranë nga sulmet ajrore dhe të shtënat nga Izraeli gjatë natës, sipas zyrtarëve palestinezë të shëndetësisë dhe shërbimit të ambulancës të shtunën, ndërkohë që bisedimet për armëpushim duket se kanë ngecur dhe palestinezët në Gazë përballen me uri masive.

Shumica e viktimave u vranë nga të shtënat, ndërsa prisnin kamionët e ndihmës pranë pikëkalimit Zikim me Izraelin, thanë punonjësit e spitalit Shifa, ku u sollën trupat.

Ushtria izraelite nuk u përgjigj ndaj kërkesave për koment lidhur me të shtënat e fundit.

Ndër të vrarët nga sulmet ajrore përfshihen katër persona në një ndërtesë banimi në qytetin e Gazës, mes të tjerëve, thanë stafi i spitalit dhe shërbimi i ambulancës.

Sulmet ndodhën ndërsa bisedimet për armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit kanë arritur në një pikë ngecjeje, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli tërhoqën ekipet negociuese të enjten, duke e shtuar pasigurinë rreth të ardhmes së bisedimeve.

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të premten se qeveria e tij po shqyrtonte “opsione alternative” ndaj bisedimeve për armëpushim me Hamasin. Komentet e tij erdhën pasi një zyrtar i Hamasit tha se negociatat pritet të rifillojnë javën e ardhshme dhe e paraqiti tërheqjen e delegacioneve izraelite dhe amerikane si një taktikë presioni.

Egjipti dhe Katari, që po ndërmjetësojnë bisedimet së bashku me Shtetet e Bashkuara, thanë se ndërprerja është vetëm e përkohshme dhe se bisedimet do të vazhdojnë, megjithëse nuk dhanë një datë të saktë.

Për palestinezët e dëshpëruar, një armëpushim nuk mund të vijë mjaftueshëm shpejt.

Kombet e Bashkuara dhe ekspertët thonë se palestinezët në Gaza janë në rrezik urie, me raporte në rritje për njerëz që vdesin nga shkaqe të lidhura me kequshqyerjen. Ndërsa ushtria izraelite thotë se po lejon ndihmën të hyjë në enklavë pa kufizime në numrin e kamionëve, OKB-ja thotë se përpjekjet e saj pengohen nga kufizimet ushtarake izraelite në lëvizjet e saj dhe nga incidente të plaçkitjeve kriminale.

Të shtënat pranë pikëkalimit Zikim ndodhën disa ditë pasi të paktën 80 palestinezë u vranë duke u përpjekur të arrijnë ndihmën që hynte nga i njëjti pikëkalim. Ushtria izraelite tha në atë kohë se ushtarët e saj qëlluan drejt një grumbullimi prej mijëra palestinezësh që përbënin një kërcënim, dhe se ishte në dijeni për disa viktima.

Izraeli po përballet me presion në rritje ndërkombëtar për të lehtësuar krizën humanitare katastrofike në Gaza. Më shumë se dy dhjetëra vende perëndimore të përafruara dhe mbi 100 organizata humanitare dhe për të drejtat e njeriut kanë bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës, duke kritikuar ashpër bllokadën izraelite dhe një model të ri të shpërndarjes së ndihmave që ka zbatuar.

Organizatat humanitare dhe të të drejtave të njeriut thonë se edhe stafi i tyre ka vështirësi për të siguruar ushqim të mjaftueshëm.

Për herë të parë pas disa muajsh, Izraeli tha se po lejon dërgime ajrore ndihmash, me kërkesë të Jordanisë. Një zyrtar jordanez tha se ndihmat ajrore do të përbëhen kryesisht nga ushqime dhe qumësht për foshnja. Kryeministri britanik, Keir Starmer, shkroi në një artikull në gazetë të shtunën se Mbretëria e Bashkuar po “punon urgjentisht” me Jordaninë për të sjellë ndihma britanike në Gaza.

Organizata humanitare World Central Kitchen tha të premten se po rifillon operacionet e kufizuara të gatimit në Deir al-Balah, pasi kishte qenë e detyruar të ndalonte për shkak të mungesës së furnizimeve ushqimore.

Ajo tha se po përpiqet të shërbejë 60.000 vakte në ditë përmes kuzhinës së saj fushore dhe kuzhinave partnere komunitare, më pak se gjysma e asaj që kishte përgatitur gjatë muajit të kaluar.