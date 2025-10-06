Qëllohet për vdekje në sallën e gjyqit një gjyqtar në Shqipëri

Një gjyqtar në Shqipëri është qëlluar për vdekje me armë zjarri gjatë një seance gjyqësore në Gjykatën e Apelit në Tiranë.
Mediat në Shqipëri e kanë identifikuar gjyqtarin e vrarë si Astrit Kalaja.
Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) ka raportuar se një person i armatosur hyri në sallën e gjyqit dhe shtiu në drejtim të gjyqtarit Kalaja.
Autori i ngjarjes është arrestuar, sipas transmetuesit publik shqiptar, ndërkaq policia ka nisur hetimet për të zbardhur motivet e sulmit.
Nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur edhe dy persona, babë e birë, raporton Top Channel.
Kalaja në shtatë vjetët e fundit kishte ushtruar detyrën e anëtarit të Gjykatës së Apelit, ndërkaq në total kishte shërbyer për 18 vjet në sistemin e drejtësisë.
Në kuadër të procesit të vetting-ut të kryer në sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ai ishte rikonfirmuar në detyrën e gjyqtarit në dhjetor të vitit 2019.