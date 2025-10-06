Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Qëllohet për vdekje në sallën e gjyqit një gjyqtar në Shqipëri

Gjyqtari Astrit Kalaja kishte shërbyer në sistemin e drejtësisë në Shqipëri për 18 vjet.
Gjyqtari Astrit Kalaja kishte shërbyer në sistemin e drejtësisë në Shqipëri për 18 vjet.

Një gjyqtar në Shqipëri është qëlluar për vdekje me armë zjarri gjatë një seance gjyqësore në Gjykatën e Apelit në Tiranë.

Mediat në Shqipëri e kanë identifikuar gjyqtarin e vrarë si Astrit Kalaja.

Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) ka raportuar se një person i armatosur hyri në sallën e gjyqit dhe shtiu në drejtim të gjyqtarit Kalaja.

Autori i ngjarjes është arrestuar, sipas transmetuesit publik shqiptar, ndërkaq policia ka nisur hetimet për të zbardhur motivet e sulmit.

Nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur edhe dy persona, babë e birë, raporton Top Channel.

Kalaja në shtatë vjetët e fundit kishte ushtruar detyrën e anëtarit të Gjykatës së Apelit, ndërkaq në total kishte shërbyer për 18 vjet në sistemin e drejtësisë.

Në kuadër të procesit të vetting-ut të kryer në sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ai ishte rikonfirmuar në detyrën e gjyqtarit në dhjetor të vitit 2019.

Qëndroni me ne

Më shumë materiale

XS
SM
MD
LG