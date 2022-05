Vuçiq: Pas ndërlidhjes me Ukrainën, çështja e Kosovës edhe më e rëndë për t’u zgjidhur

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka bërë të ditur se Qeveria e re e Serbisë do të formohet deri në fund të korrikut dhe se do t'i fillojë konsultimet me partitë politike pas formimit të përbërjes së re të Kuvendit.



“Ne duhet të merremi me sanksione dhe çudi të reja, në të cilat mund të dëmtohemi përsëri, kështu që ne do t’u kërkojmë partnerëve tanë evropianë të na ndihmojnë”, tha Vuçiq, më 31 maj, pasi bëri betimin për një mandat të ri pesëvjeçar si president.



Vuçiq tha se nga Qeveria e re pret rrugën evropiane dhe se kësaj rruge do t’i përkushtohet si president.



“E ndërlidhur me krizën në Ukrainë, çështja e Kosovës do të jetë edhe më e rëndë për ne që të zgjidhet”, tha Vuçiq.

Vuçiq bëri betimin për mandatin e dytë pesëvjeçar në një seancë solemne të Kuvendit të Serbisë, para deputetëve, anëtarëve të qeverisë, gjyqësorit, ushtrisë, policisë, bashkësive fetare dhe 75 përfaqësuesve të trupit diplomatik.



Në seancë mori pjesë edhe kryetarja e entitetit të Bosnjë e Hercegovinës, Republikës Sërpska, Zheljka Cvijanoviq, dhe anëtari i Presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Milorad Dodik.

Para se të bënte betimin, iu drejtua mbështetësve:

“Do të ruaj paqen, stabilitetin, vendin tonë dhe Kosovën”, u tha Vuçiq mbështetësve të tij para Kuvendit të Serbisë, para se të bënte betimin.



“Në kushtet e krizës së madhe botërore do të përpiqemi që të mos e lëndojmë askënd duke e mbrojtur vendin tonë”, u tha Vuçiq qytetarëve të mbledhur.



Qindra mbështetës të tij u mblodhën para ndërtesës së parlamentit dhe Vuçiq “në mënyrë të veçantë falënderoi ata që erdhën nga Kosova”. Qytetarët e mbledhur ndoqën betimin përmes video-pamjeve, ndërsa rreth ndërtesës së Kuvendit ka masa të forta sigurie.

Vuçiq bëri betimin para Parlamentit të vjetër

Ky është mandati i dytë presidencial i Vuçiqit, aq sa më së shumti lejohet sipas ligjeve në Serbi.



Më 3 prill, në Serbi u mbajtën zgjedhje të rregullta presidenciale dhe të parakohshme parlamentare, si dhe zgjedhje për disa qytete.



Vuçiq fitoi zgjedhjet presidenciale në raundin e parë dhe rezultatet e atyre zgjedhjeve janë përfundimtare.

Teksti i betimit, të cilin e bëri Vuçiq, është i definuar me Kushtetutën e Serbisë të vitit 2006, e cila thotë: “Betohem se të gjitha fuqitë e mia do t’i përkushtojë për ruajtjen e sovranitetit dhe tërësisë së territorit të Republikës së Serbisë, duke përfshirë Kosovën dhe Metohinë si pjesë integrale të saj, si dhe për realizimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të pakicave, respektimin dhe mbrojtjen e Kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjen e paqes dhe prosperitetit të të gjithë qytetarëve të Republikës së Serbisë dhe se do t’i kryej me ndërgjegje dhe përgjegjësi të gjitha detyrat e mia”.



Vuçiq, i cili është lider i Partisë Progresive Serbe në pushtet, ka bërë betimin para përbërjes së Parlamentit të vjetër, sepse i riu ende nuk është formuar për shkak se rezultatet e zgjedhjeve për deputetë nuk janë përfundimtare.



Shpalljen e rezultateve përfundimtare në këto zgjedhje po e pengon rivotimi në një vendvotim në Serbinë jugore.



Sipas Ligjit për Presidentin e Serbisë, nëse Kuvendit i ndërpritet mandati, ai mblidhet në mënyrë që presidenti të bëjë betimin para tij.

Betimi në hijen e luftës në Ukrainë

Vuçiq e ka bërë betimin në momentin kur Serbia, e cila aspiron anëtarësimin në Bashkimin Evropian, refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë, pas pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt.

Serbia, e cila tradicionalisht ka mbajtur marrëdhënie të ngushta me Rusinë, është kryesisht e varur nga gazi rus. Ai llogarit edhe në mbështetjen e Rusisë në bllokimin e anëtarësimit të ish-krahinës, Kosovës, në institucionet ndërkombëtare.

Serbia është kritikuar në deklaratat e zyrtarëve perëndimorë për lidhjet e saj të ngushta me Rusinë dhe BE-ja, raportet e saj të progresit, po kërkon harmonizimin e politikës së jashtme të Serbisë me atë të BE-së.

Një ditë para ceremonisë së betimit, i dërguari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, shprehu shpresën se Serbia do t’i bashkohet vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe do të vendosë sanksione ndaj Rusisë, pas formimit të qeverisë së re.