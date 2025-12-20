Vuçiq: Jemi një hap më afër zgjidhjes së problemeve me energjinë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, njoftoi më 20 dhjetor përmes rrjeteve sociale se janë zhvilluar “biseda të gjata dhe të rëndësishme lidhur me stabilitetin energjetik të Serbisë” dhe se beson se janë “një hap më afër zgjidhjes së situatës jashtëzakonisht të ndërlikuar”.
Ai tha gjithashtu se janë siguruar sasi të mjaftueshme të naftës, kerozinës, mazutit dhe benzinës, të paktën deri më 15 janar.
“Kemi pasur biseda të rëndësishme me të huajt dhe javën e ardhshme presim iniciativa, kërkesa dhe lutje të ndryshme drejtuar OFAC-ut [ Zyra amerikane për Kontrollin e Pasurive të Huaja që ka vendosur sanksione ndaj NIS-it], me shpresën se do të marrim një licencë operative”, tha Vuçiq.
Përmes një video-mesazhi, ai shtoi se bisedimet po vazhdojnë, ndërsa importi i derivateve të naftës po përshpejtohet.
Industria e Naftës e Serbisë (NIS), kompania më e madhe e naftës në Serbi, ndodhet nën sanksione amerikane që nga fillimi i tetorit, për shkak se shumica e pronësisë së saj është ruse.
Shtetet e Bashkuara këmbëngulin në largimin e kompanive ruse nga pronësia e NIS-it, ku aktualisht ato zotërojnë 56.2 për qind të aksioneve.
Rafineria në Pançevë u mbyll në fillim të dhjetorit, ndërsa Beogradi zyrtar pretendon se janë duke u zhvilluar bisedime me Moskën për ndryshimin e pronësisë.
Vuçiq deklaroi më 16 dhjetor se pala ruse dhe një kompani e madhe po negociojnë për NIS-in, por se Beogradi nuk merr pjesë në këto bisedime.
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, deklaroi më 19 dhjetor se Rusia “ka ide” se si dhe në çfarë drejtimi mund të shkojë zgjidhja e çështjes së NIS-it dhe se një dialog i tillë me Serbinë është duke u zhvilluar.
Qëllimi i sanksioneve ndaj NIS-it është të pamundësohet që Rusia të vazhdojë të financojë pushtimin e Ukrainës.