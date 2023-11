Vullin jep dorëheqje nga posti i drejtorit të inteligjencës së Serbisë

Ai tha se sanksionet e vendosura ndaj tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dëshmi e "luftës time të vazhdueshme për unitetin e serbëve".

“Por, vendosja e sanksioneve kundër Serbisë, për të cilat do të përdorej udhëheqja nga ana ime e BIA-s, do të ishte provë e egoizmit nga ana ime”, shtoi ai.

Ish-drejtori i BIA-s deklaroi se treguesi i parë i korrektësisë së vendimit të tij do të jenë “deklaratat hipokrite të zyrtarëve të SHBA-së dhe BE-së në të cilat ata do të betohen se nuk kanë dashur as të vendosin ndëshkime dhe sanksione ndaj nesh”.

SHBA-ja dhe BE-ja nuk kanë paralajmëruar sanksione ndaj Serbisë për shkak të Aleksandar Vullinit.