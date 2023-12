Të mërzitur nga lufta e Moskës, vullnetarët rusë u bashkohen ukrainasve kundër trupave të Putinit

Sot, ai është pjesë e Batalionit Siberian, një njësi e përbërë nga rusët, të cilët u janë bashkuar radhëve të ushtrisë ukrainase në luftë kundër atdheut të vet, duke shpresuar se një ditë do të ndihmojnë në rrëzimin e presidentit rus, Vladimir Putin, nga pushteti.

Kur pushtimi i Ukrainës nga Rusia u kthye në luftë, në Moskë, një rus të ri me emrin Karabas e kaploi dëshpërimi.

“U zhgënjeva me popullin tim”, kujton Karabas, i cili, sikurse luftëtarët e tjerë në batalion, folën për Associated Press me kusht që të përdoret vetëm nofka e tyre ushtarake.

“Prandaj doja të vija këtu... dhe të luftoja për një Ukrainë të lirë”, shtoi ai.

Kur Rusia e nisi pushtimin e plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022, Karabas tha se ishte tronditur se si shumica e rusëve që i njihte, ose e mbështesnin verbërisht Putinin, ose s’e çanin kokën për luftën.

Nganjëherë, tha Karabas, pikëllimi i tij ishte aq i madh, saqë ai shpërthente në lot.