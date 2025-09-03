Xi, Putin dhe Kim shfaqin unitet në paradën ushtarake të Kinës

Kina shfaqi fuqinë ushtarake të saj në rritje dhe thellimin e raporteve me Rusinë gjatë paradës ekstravagante ushtarake që synonte të shfaqte statusin e presidentit kinez, Xi Jinping, si udhëheqës i një rendi botëror alternativ joperëndimor.
Teksa parada e 3 shtatorit ofroi një imazh të koordinimit dhe forcës ushtarake – duke përfshirë mbi 10 mijë pjesëtarë të organizuar me koreografi të lartë dhe qindra pajisje ushtarake – një nga pamjet më të rëndësishme ishin pamjet e Xisë i rrethuar nga presidenti rus, Vladimir Putin, dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong, teksa shikonin paradën 70-minutësh në Sheshin Tiananmen të Pekinit, në një shfaqje të paprecedent të solidaritetit.
Xi mirëpriti liderët dhe bisedoi me ta në tepihun e kuq para se grupi mbi 20 udhëheqës të huaj u nisën drejt skenës për të parë paradën që shënoi 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.
Në fjalimin e tij hyrës në paradën ushtarake, Xi tha se Kina ishte “e pandalshme” ndërsa promovonte një mesazh të “sakrificës kombëtare – jo si viktima, por si një funksion i forcës së vullnetit dhe vendosmërisë kombëtare.”
“Sot, njerëzimi përballet me zgjedhjen mes paqes ose luftës, dialogut ose konfrontimit, fitores së përbashkët ose rezultat zero”, tha Xi. “Populli kinez qëndron me vendosmëri në anën e duhur të historisë".
Xi po ashtu tha se “ringjallja e madhe e kombit kinez është e pandalshme” dhe se Kina “kurrë nuk frikësohet nga asnjë ngacmues” – një term që zakonisht përdoret në deklaratat zyrtare për t’iu referuar në mënyrë indirekte Shteteve të Bashkuara.
‘Një akt i organizuar me kujdes i komunikimit strategjik’
Në festimet për këtë përvjetor u nderuan vuajtjet e Kinës gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe kontributet e Partisë Komuniste në fitore – diçka që zyrtarët kinezë thanë se duhet të frymëzojë gjeneratat e tjera, ndërsa Xi po përballet me përpjekjet perëndimore për të kufizuar Pekinin.
Kina e ka paraqitur këtë paradë si një shfaqje uniteti me shtetet e tjera, gjë që ishte një mesazh i qartë me pamjen e Xisë, Putinit dhe Kimit, që ishin së bashku në këtë ngjarje.
Parada e madhe ushtarake ishte përmbyllje e një sërë ngjarjesh diplomatike të dizajnuara për të treguar vizionin e Kinës për një rend botëror alternativ, si kundërpeshë ndaj dominimit të gjatë të SHBA-së dhe aleatëve të saj perëndimor. Parada u organizua pas samitit të Organizatës për Bashkëpunim të Shangait (SCO) – që u mbajt më herët gjatë javës – që po ashtu synoi të shfaqte Kinën si udhëheqëse botërore që ka ndikim gjithnjë e më të madh rajonal në Azinë Juglindore dhe Qendrore.
“Prandaj, parada e këtij viti nuk është thjesht një shfaqje ceremoniale e trupave dhe armëve”, shkroi gazetari kinez Deng Yuwen për revistën Foreign Policy para ngjarjes.
“Ajo është një akt i organizuar me kujdes i komunikimit strategjik, duke ndërthurur mesazhe për forcën ushtarake, pozicionimin diplomatik dhe narrativët historikë, që u drejtohen audiencës si brenda, ashtu edhe jashtë vendit”.
Trump flet për Xinë, Putinin dhe Kimin
Teksa parada mbahej, presidenti amerikan, Donald Trump, përmes platformës Truth Social uroi Xinë për përvjetorin e Luftës së Dytë Botërore, që Kina e shënon me dorëzimin e Japonisë perandorake më 1945.
“Pyetja e madhe që duhet të marrë përgjigje është nëse presidenti Xi i Kinës do të përmendë sasinë masive të mbështetjes dhe ‘gjakut’ që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë Kinës për ta ndihmuar të sigurojë LIRINË e saj nga një pushtues i huaj shumë armiqësor”, shkroi ai, duke iu referuar pushtimit të plotë të Kinës nga Japonia dhe përpjekjeve ushtarake të SHBA-së kundër Tokios gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Presidenti amerikan, po ashtu akuzoi Putinin dhe Kimin se po punojnë kundër interesave të SHBA-së.
“Ju lutem përcillni përshëndetjet e mia të ngrohta për Vladimir Putinin dhe Kim Jong Unin, që po bashkëpunojnë kundër SHBA-së”, shtoi Trump.
Vlerësohet se rreth 11 mijë trupa të Koresë së Veriut kanë shkuar në rajonin rus të Kurskut që nga vera e vitit 2024 për të luftuar së bashku me forcat ruse kundër Ukrainës. Lufta e Moskës është mbështetur edhe nga Pekini përmes mbështetjes ushtarake, rritjes së blerjes së naftës dhe furnizimit me mallra me përdorim të dyfishtë ushtarak nga Kina.
Trump u takua me Putinin në Alaskë në gusht, por përpjekjet e tij diplomatike deri tani nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë përparim drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, me zyrtarë rusë që kanë injoruar përpjekjet për një samit me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Përveç se i dha mundësinë Xisë që ta paraqesë Kinën si udhëheqëse globale, parada dhe ngjarjet e tjera diplomatike të mbajtura në Kinë në javën e fundit po ashtu i kanë mundësuar Putinit që të tregojë se nuk është i izoluar në skenën globale pas nisjes së pushtimit të Ukrainës dhe se raportet mes Moskës dhe Pekinit veçse po forcohen.
Ky mesazh u përcoll edhe më 2 shtator, kur shefi i Gazprom-it, Alexei Miller, u tha gazetarëve se është arritur marrëveshja për të ndërtuar gazsjellësin nga Siberia në Kinë.