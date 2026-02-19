Ish-udhëheqësi i Koresë së Jugut, Yoon dënohet me burgim të përjetshëm

Një gjykatë në Korenë e Jugut e ka dënuar ish-presidentin, Yoon Suk Yeol, me burgim të përjetshëm, pasi e gjeti fajtor për udhëheqjen e një kryengritjeje pasi ai shpalli gjendje lufte më 2024.
Yoon papritur shpalli gjendje lufte gjatë një adresimi televiziv dhjetorin e vitit 2024, duke thënë se masat drastike ishin të nevojshme për të çrrënjosur “forcat antishtetërore” në Asamblenë Kombëtare të Koresë së Jugut.
Konservatori i linjës së ashpër, Yoon, 65 vjeç, më vonë u ndoq penalisht, u arrestua dhe u akuzua për krime të ndryshme, përfshirë për kryengritje dhe pengim të drejtësisë.
Gjykatësi kryesor, Ji Gwi-yeon, tha se Yoon dërgoi trupa në ndërtesën e Asamblesë në përpjekje për të heshtur kundërshtarët politikë të cilët kishin penguar përpjekjet e tij për të qeverisur.
“Gjykata gjen se qëllimi ishte që të paralizohej Asambleja për një periudhë të konsiderueshme”, tha Ji në Gjykatën e Qarkut Qendror të Seulit.
“Shpallja e gjendjes së luftës rezultoi me pasoja të mëdha sociale, dhe është e vështirë që të gjendet ndonjë tregues se i pandehuri ka shprehur keqardhje për këtë gjë”, tha gjykatësi.
“Ne e dënojmë Yoonin me burgim të përjetshëm”.
Ish-ministri i Mbrojtjes, Kim Yong-hyun, u dënua me 30 vjet burgim për rolin e tij në këtë krizë.
Prokurorët kërkuan dënimin më të ashpër për akuzën për kryengritje ndaj Yoonit dhe në seancat dëgjimore në janar kërkuan që ai të dënohej me vdekje.
Koreja e Jugut ka një moratorium jozyrtar për dënimin kapital – të burgosurit e fundit ishin ekzekutuar më 1997 – prandaj një dënim me vdekje, efektivisht e lë Yoonin përjetë prapa grilave.
Mijëra mbështetës u mblodhën jashtë ndërtesës së gjykatës para vendimit, duke mbajtur slogane të tilla si “Yoon Madhështor Sërish” ose “Hidhni poshtë akuzat kundër presidentit Yoon”.
Turmat brohoritën kur vetura e burgut e transportoi ish-presidentin për në gjykatë.
Pranë gjykatës u dislokuan forca të sigurisë për të shtypur çdo trazirë.
Përveç këtij dënimi, Yoon veçse ishte dënuar me pesë vjet burgim për akuza të tjera, ndërkaq zyrtarë të tjerë të lartë u dënuan po ashtu me dënime të ashpra me burg.