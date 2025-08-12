Deputetja përjashtohet nga Parlamenti i Zelandës së Re pasi kërkon ndëshkimin e Izraelit

Deputetja në Zelandën e Re, Chloe Swarbrick, u urdhërua që të largohej nga Parlamenti gjatë një debati të nxehtë lidhur me përgjigjen e Qeverisë sa i përket palestinezëve.
Debati parlamentar u thirr pasi Qeveria e qendrës së djathtë tha se po peshon qëndrimin e saj nëse duhet të njohë ose jo një shtet palestinez.
Aleatja e ngushtë, Australia, të hënën iu bashkua Francës, Kanadasë dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke njoftuar se do të njohë shtetin palestinez në shtator, kur do të mbahet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Swarbrick, bashkëudhëheqëse e Partisë së Gjelbër, tha se Zelanda e Re është “vonuar” dhe mungesa e marrjes së një vendimi është e papranueshme, duke kërkuar nga anëtarët e Qeverisë që të mbështesin një projektligj “për të sanksionuar Izraelin për krime të luftës”.
Ky projektligj ishte propozuar nga partia e saj në mars dhe është mbështetur nga të gjitha partitë opozitare.
“Nëse ne gjejmë gjashtë nga 68 deputetët e Qeverisë që kanë shtyllë kurrizore, ne mund të jemi në anën e drejt të historisë”, tha Swarbrick.
Kryeparlamentari Gerry Brownlee thse kjo deklaratë ishte “krejtësisht e papranueshme”, duke i kërkuar deputetes që të tërheqë këto fjalë dhe të kërkojë falje. Swarbrick refuzoi të bëjë një gjë të tillë dhe më pas u urdhërua që të largohej nga Parlamenti.
Brownlee më vonë sqaroi se Swarbrick mund t’i kthehet punimeve të seancës plenare të mërkurën, por nëse deputetja sërish refuzon të kërkojë falje, ajo do të përjashtohet nga Parlamenti.
Zelanda e Re ka thënë se do të vendosë në shtator nëse do të njohë ose jo një shtet palestinez.
Ministri i Jashtëm, Winston Peters, i tha Parlamentit se muajin e ardhshëm Qeveria do të mbledhë informacione dhe do të bisedojë me partnerët dhe më pas do të marrë vendim për këtë çështje.
“Ne do ta peshojmë këtë vendim me kujdes dhe nuk do të ngutemi”, tha Peters.
Së bashku me Partinë e Gjelbër, partitë e tjera opozitare, Partia Laburiste dhe Te Pati Maori, mbështesin njohjen e shtetit palestinez.
Deputeti laburist, Peeni Henare, tha se Zelanda e Re ka një histori të fortë të qëndrimit mbi parimet dhe vlerat e saj dhe në këtë rast “po mbetet pas”.