Zelensky thotë se bisedimet e reja me Rusinë do të zhvillohen më 23 korrik

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se më 23 korrik do të mbahet një rund i ri i bisedimeve me Moskën në Turqi, teksa Perëndimi rrit presionin ndaj Kremlinit për t’u pajtuar për një armëpushim, ndonëse forcat ushtarake ruse vazhdojnë të kryejnë sulme vdekjeprurëse në Kiev dhe qytete tjera ukrainase.

“Sot kam diskutuar me Rustem Umerovin për përgatitjet për këmbim të të burgosurve dhe për një takim tjetër me palën ruse në Turqi”, ka thënë Zelensky në adresimin e tij ditor më 21 korrik, duke iu referuar shefit të ri të Këshillit ukrainas për Siguri Kombëtare dhe Mbrojtje.

“Umerov ka raportuar se takimet janë planifikuar të mbahen më 23 korrik”, ka thënë presidenti ukrainas, pa dhënë më shumë hollësi.

Umerov e ka mbajtur në të kaluarën pozitën e ministrit të Mbrojtjes dhe i ka udhëhequr dy runde takimesh me Rusinë.

Dy ditë më parë, Zelensky ka thënë se ia ka dërguar Moskës një ofertë për runde të reja bisedimesh në javët e ardhshme, meqë takimet e zhvilluara muajin e kaluar nuk kanë rezultuar me përparim drejt paqes.

Ai ka thënë se duhet bërë gjithçka që të arrihet armëpushimi.

“Pala ruse duhet t’i japë fund fshehjes nga vendimmarrja”.

Nëse palët do të takohen në Turqi, ky do të jetë takimi tyre i parë pas shtatë javësh. Qeveria turke ka thënë se bisedimet do të zhvillohen në Stamboll.

Kremlini nuk e ka konfirmuar datën apo vendin e rundit të ri të bisedimeve, duke thënë vetëm se është në pritje të më shumë hollësive dhe që dy palët vazhdojnë të kenë pozicione “diametralisht të kundërta”, rreth asaj se si e shohin përfundimin e konfliktit.

Kremlini ka thënë se i mirëpret bisedimet, por që “gjëja më e rëndësishme për ne është që t’i arrijmë synimet tona. Ato janë të qarta. Nuk kanë ndryshuar”.

Moska ka insistuar se çdo marrëveshje për paqe duhet të përfshijë heqjen dorë të Ukrainës nga katër rajonet që Rusia i ka aneksuar ilegalisht në shtator të vitit 2022, mirëpo nuk i ka zotëruar asnjëherë plotësisht.

Presidenti amerikan, Donald Trump është shprehur i mllefosur me mungesën e përparimit dhe i ka dhënë Moskës një afat prej 50 ditësh që të pajtohet për një marrëveshje, ose në të kundërtën do të përballet me sanksione të ashpra.

Presidenti rus, Vladimir Putin i ka refuzuar ftesat e Zelenskyt për një takim ballë për ballë, dhe shpesh e ka vënë në pikëpyetje legjitimitetin e liderit ukrainas.

Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022.

Putin e quan luftën “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar Ukrainën.

Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.

Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.