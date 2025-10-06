Zelensky e kritikon Perëndimin për mosreagim ndaj sulmeve të fundit ruse në Ukrainë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në fjalimin e tij të përnatshëm, e kritikoi Perëndimin për mungesë reagimi teksa Ukraina perëndimore dhe rajone të tjera po përpiqen ta rimarrin veten nga një sërë sulmesh ajrore ruse që vranë të paktën pesë njerëz.
“Fatkeqësisht, nuk ka pasur asnjë reagim të denjë e të fortë nga bota ndaj të gjithë kësaj që po ndodh; ndaj rritjes së vazhdueshme të sulmeve”, tha Zelensky.
“Pikërisht për këtë [presidenti rus Vladimir] Putin e bën këtë. Ai tallet hapur me Perëndimin, me heshtjen e tij dhe mungesën e veprimeve të forta në përgjigje”, theksoi ai.
Zelensky u ankua se “çdo” raketë dhe dron i lëshuar nga Kremlini “përmban pjesë me të cilat Rusia furnizohet ende” nga vendet perëndimore dhe vende të tjera, duke përmendur kompani nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Tajvani, Britania, Gjermania, Zvicra, Japonia, Koreja e Jugut dhe Holanda.
“E gjithë kjo duhet të ndalet”, shtoi ai.
Sulmet e fundit të Rusisë në rajonin e Lvivit, larg vijave të frontit dhe pranë kufirit polak, më 5 tetor, nxitën Poloninë dhe aleatët e NATO-s t’i ngrënë avionë luftarakë në ajër dhe të vendosnin forcat tokësore në gatishmëri të lartë.
“Forcat ajrore polake dhe aleate po operojnë në hapësirën tonë ajrore, ndërsa sistemet tokësore të mbrojtjes ajrore dhe zbulimit me radar janë vendosur në gjendjen më të lartë të gatishmërisë”, njoftoi komanda operacionale e Polonisë në një postim në rrjetet sociale.
Polonia i përshkroi këto masa si veprime “parandaluese” të destinuara për ta “siguruar hapësirën ajrore dhe për t’i mbrojtur qytetarët, veçanërisht në zonat pranë rajoneve të kërcënuara”.
Ky veprim vjen pothuajse një muaj pas një incidenti ku dhjetëra dronë rusë fluturuan në hapësirën ajrore të Polonisë, duke detyruar avionët e NATO-s të ngriheshin për t’i kapur dhe rrëzuar disa prej tyre.
Incidenti i 10 shtatorit ishte përplasja e parë e drejtpërdrejtë midis NATO-s dhe Rusisë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Kremlini në shkurt të vitit 2022.
Zelensky tha më 5 tetor se të paktën pesë njerëz u vranë dhe dhjetë të tjerë u plagosën në një “sulm të kombinuar rus”, që përfshinte “më shumë se 50 raketa dhe rreth 500 dronë”.
Sulmet ndërprenë furnizimin me energji elektrike për dhjetëra mijëra njerëz dhe dëmtuan ndërtesa e infrastrukturë.
“Sot, rusët goditën sërish infrastrukturën tonë, gjithçka që siguron jetesë normale për njerëzit”, shkroi Zelensky në një postim në Telegram.
Ai përsëriti thirrjen e Kievit për më shumë mbështetje nga aleatët perëndimorë, ndërsa pushtimi i plotë rus po i afrohet vitit të katërt dhe përpjekjet e fundit të SHBA-së për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje kanë shënuar pak përparim.
“Ne kemi nevojë për më shumë mbrojtje, për zbatim më të shpejtë të të gjitha marrëveshjeve të mbrojtjes, veçanërisht për mbrojtjen ajrore, që ky terror ajror të bëhet i pakuptimtë. Një armëpushim i njëanshëm në qiell është i mundur dhe mund të hapë rrugën për diplomaci të vërtetë,” tha Zelensky.
Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian “duhet të veprojnë për ta detyruar Putinin të ndalet”.
Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se i gjithë vendi ishte nën alarm ajror për disa orë, me paralajmërime të mëdha për sulme me raketa dhe dronë në rajonin perëndimor të Lvivit.