Zelensky në Paris e Witkoff në Moskë, në një "javë vendimtare” për Ukrainën

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mbërriti në Pallatin Elize në Paris të hënën paradite, për bisedime me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, duke e nisur një tjetër javë të ngjeshur të diplomacisë, me synim për t'i dhënë fund luftës pothuajse katërvjeçare të Rusisë në Ukrainë.
Zelensky shkoi në Paris, me qëllim për t’i gjetur “kushtet për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”, një ditë pas bisedimeve në Florida mes delegacioneve amerikane dhe ukrainase, të cilat, sipas të dyja palëve, ishin frytdhënëse.
Palët nuk dhanë hollësi të mëtejshme për bisedimet në Florida.
“Javë vendimtare” për përpjekjet për paqe
“Ideja e përfundimit të luftës duke bërë disa lëshime ndaj Rusisë nuk do të funksionojë. Përkundrazi, kjo vetëm do ta nxisë Rusinë ta vazhdojë zgjerimin në drejtime të ndryshme”, tha të hënën për Current Time Mykhailo Podolyak, këshilltar në zyrën e presidentit ukrainas.
“Mendoj se një version disi më i qartë kompromisi i nismës së [presidentit amerikan Donald] Trump për paqe, do të jetë në tryezë”, shtoi ai, duke iu referuar një plani të propozuar nga Shtëpia e Bardhë në mes të nëntorit, i cili e ka shkaktuar këtë valë diplomacie.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha të hënën se “kjo mund të jetë javë vendimtare” për përpjekjet për paqe.
I dërguari i posaçëm amerikan, Steve Witkoff, një anëtar i ekipit amerikan në Florida, do të zhvillojë bisedime me presidentin rus, Vladimir Putin, të martën, sipas zëdhënësit të Kremlinit Dmitry Peskov.
Ky do të jetë takimi i gjashtë i Witkoffit me Putinin që nga janari.
Propozimi fillestar amerikan me 28 pika shqetësoi zyrtarët ukrainas, dhe thuhet se zemëroi Zelenskyn. Zyrtarët ukrainas më pas zhvilluan bisedime me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, dhe zyrtarë të tjerë amerikanë në Gjenevë më 23 nëntor.
Ato bisedime rezultuan në një plan me 19 pika që lë disa çështje të mëdha ende të pazgjidhura, përfshirë fatin e një pjese të rajonit Donbas të Ukrainës, synimet e Ukrainës për të hyrë në NATO dhe një kufi të mundshëm për madhësinë e forcave të armatosura të Kievit. Ato u pasuan nga bisedimet në Florida një javë më vonë.
Rusia gjen “kënaqësi” në skandalin në Ukrainë
Për Ukrainën, një ndërlikim shtesë ka qenë polemika në të cilën është përfshirë shefi i stafit të Zelenskyt, Andriy Yermak, i cili ka luajtur rol kyç në bisedime.
Yermak - i cili nuk është akuzuar nga hetuesit dhe ka thënë se nuk ka bërë asgjë të gabuar - dha dorëheqjen më 28 nëntor pas hetimeve të vazhdueshme për korrupsion. Ai udhëhoqi delegacionin ukrainas në Gjenevë, por nuk ishte pjesë e ekipit në Florida.
Podolyak, i cili ishte këshilltar i Yermakut, i tha Current Time se Rusia po përfiton nga skandali i korrupsionit.
“Ata gjithmonë investojnë në nxitjen e konfliktit të brendshëm në Ukrainë, duke e fryrë atë sa më shumë të jetë e mundur. Ata dinë si ta bëjnë këtë, kanë shumë platforma informuese, rrjete sociale që i përdorin për këtë. Dhe, sigurisht, tani e shikojnë këtë konflikt të brendshëm me kënaqësi”, tha ai.
Trump më 30 nëntor paralajmëroi se skandali nuk ishte i dobishëm për procesin e paqes, duke shtuar se “Ukraina ka disa probleme të vogla të vështira”.
Edhe, ndërsa diplomacia po intensifikohet, vrasjet vazhdojnë.
Autoritetet ukrainase raportuan të hënën se tre persona u vranë dhe tetë u plagosën në një sulm me raketa ruse në Dnipro.
Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit Peskov u ankua për sulmet ukrainase me dronë ndaj infrastrukturës së naftës në Rusi.
Ai tha se një sulm gjatë fundjavës ndaj infrastrukturës së Konsorciumit të Tubacionit të Kaspikut (CPC) ishte “skandaloz duke pasur parasysh rëndësinë e tij ndërkombëtare dhe përfshirjen e partnerëve ndërkombëtarë”, përfshirë kompaninë amerikane të naftës Chevron.
Kazakistani, një partner në projekt, paraqiti një protestë zyrtare ndaj Qeverisë ukrainase për sulmin, të cilin e quajti “akti i tretë i agresionit ndaj një objekti krejtësisht civil”.
Në të kaluarën, Kievi ka thënë se shënjestron industrinë e naftës për t’ia kufizuar Rusisë të ardhurat për financimin e luftës.
Në anën tjetër, Moska e ka mohuar se synon objektiva civile në Ukrainë, pavarësisht provave dërrmuese të sulmeve ndaj shkollave, spitaleve, banesave dhe objekteve të tjera qëkurse e nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt 2022.