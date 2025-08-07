Zelensky kërkon takim ballë për ballë me Putinin për t’i dhënë fund luftës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka bërë thirrje të enjten për një takim ballë për ballë me presidentin e Rusisë, Vladimir Putinin, për t’i dhënë fund luftës gati katërvjeçare.
Ai e tha këtë një ditë pas takimit që i dërguari i posaçëm amerikan, Steve Witkoff, e zhvilloi me Putinin në Moskë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i quajti bisedimet ndërmjet të dërguarit të tij dhe Putinit, si "shumë frytdhënëse", por zyrtarët amerikanë prapëseprapë u zotuan të vendosin sanksione ndaj partnerëve tregtarë të Moskës.
Zelensky tregoi më vonë se kishte folur në telefon me Trumpin, i cili tha se mund të takohet me Putinin "shumë shpejt".
"Ne në Ukrainë kemi thënë vazhdimisht se gjetja e zgjidhjeve reale mund të jetë vërtet efektive në nivelin e udhëheqësve", shkroi Zelensky në rrjete sociale.
"Është e nevojshme të përcaktohet koha për një format të tillë dhe gamën e çështjeve që do të trajtohen", shtoi ai.
Udhëheqësi ukrainas tha të enjten në mëngjes se ka planifikuar t’i zhvillojë "disa" biseda gjatë ditës, përfshirë me kancelarin gjerman Friedrich Merz, si dhe me zyrtarë francezë dhe italianë.
"Do të ketë gjithashtu komunikim në nivelin e këshilltarëve të sigurisë kombëtare", shtoi Zelensky.
"Gjëja kryesore është që Rusia, e cila e filloi këtë luftë, të ndërmarrë hapa të vërtetë për t’i dhënë fund agresionit të saj", përfundoi ai.