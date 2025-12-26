Zelensky thotë se do të takohet me Trumpin për të diskutuar propozimin për paqe

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha më 26 dhjetor se është pajtuar që të takohet me presidentin amerikan, Donald Trump, “në një të ardhme të afërt”, teksa Uashingtoni po përshpejton përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje të paqes mes Kievit dhe Moskës.
Zelensky njoftoi për takimin e planifikuar përmes rrjeteve sociale, duke thënë se ka pranuar një raport nga sekretari i Këshillit Kombëtar për Siguri dhe Mbrojtje, Rustem Umerov, lidhur me kontaktet e reja me zyrtarët amerikanë.
“Nuk po e humbasim asnjë ditë. Jemi pajtuar për një takim të nivelit më të lartë – me presidentin Trump, në një të ardhme të afërt”, tha Zelensky, duke shtuar se “shumë mund të vendoset para Vitit të Ri”.
Trump nuk ka konfirmuar publikisht një takim të tillë.
Zelensky pritet të udhëtojë drejt Floridës më 28 dhjetor për bisedime të nivelit të lartë në Mar-a-Lago, thanë burimet për Kyiv Post.
Njoftimi vjen një ditë pasi Zelensky tha se kishte zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguarit e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, për të diskutuar “idetë e mira për një paqe të qëndrueshme”. Sipas Zelenskyt, në bisedë morën pjesë edhe Umerov, shefi i Shtabit të Forcave të Armatosura, Andriy Hnatov, dhe ministri i Jashtëm, Andriy Sybiha.
“Diskutuam për disa detaje kyç të punës. Ka ide të mira që mund të ndihmojnë në arritjen e një rezultati të përbashkët dhe një paqe të qëndrueshme. Siguria e vërtetë, rimëkëmbja e vërtetë dhe paqja e vërtetë – këto janë ato që na duhen”, shkroi Zelensky.
Këto zhvillime vijnë në kohën kur negociatorët amerikanë, ukrainas dhe evropianë po punojnë mbi një kornizë për paqe me 20 pika, që synon t’i japë fund luftës mes Ukrainës dhe Rusisë.
Plani, i shpalosur nga Zelensky më herët gjatë javës, përfshin pika për garanci të sigurisë për Ukrainën, rindërtimin dhe një udhëzuesi për ndaljen e armiqësive. Përfaqësues nga Rusia morën po ashtu pjesë në diskutimet e organizuara nga SHBA-ja në Majami më 20-21 dhjetor, megjithëse Kremlini më pas tha se këto bisedime nuk mund të shihen si ndonjë përparim i madh.
Bloomberg, duke cituar një burim të afërt me Kremlinin, raportoi se Moska synon të kërkojë ndryshime në planin aktual me 20-pikësh për të marrë garanci të sigurisë kundër zgjerimit të mëtejmë të NATO-s në lindje dhe për të garantuar që Ukraina do të mbajë status neutral nëse anëtarësohet në Bashkimin Evropian.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, konfirmoi se presidenti rus, Vladimir Putin, është informuar mbi bisedimet në Majami dhe se Rusia planifikon të vazhdojë kontaktet me Uashingtonin lidhur me qëndrimin e saj gjatë ditëve në vijim.
Ndërkohë, sipas zyrtarëve ukrainas, Rusia ka vazhduar të sulmojë Ukrainën ditët e fundit, duke përshkallëzuar sulmet në rajonin jugor të Odesës.
Forcat ruse kanë lëshuar një raketë Iskander-M dhe 99 dronë sulmues mbi Ukrainë gjatë natës, sipas Forcave Ajrore të Ukrainës.
“Sot, armiku sulmoi përsëri qytetin tonë”, tha më 26 dhjetor Serhiy Lysak, kreu i administratës ushtarake të Odesës, duke shtuar se një sulm me dronë goditi një objektiv infrastrukturor në qytet, duke shkaktuar zjarr.
Sulmet ruse të kryera gjatë natës dëmtuan anije të regjistruara në Sllovaki, Palau dhe Liberi, në portet në Odesa dhe Mikolajiv në Ukrainë, sipas zëvendëskryeministrit ukrainas, Oleksiy Kuleba.
Një grup i senatorëve amerikanë, nga të dyja partitë, dënoi sulmet e Rusisë ndaj civilëve ukrainas gjatë festës së Krishlindjes.
“Ne dënojmë sulmet brutale të Rusisë ndaj Hersonit, Çernihivit, Harkivit, Odesës, Sumit, Donjeckut dhe Krivi Rihut kundër ukrainasve të pafajshëm”, u tha në deklaratën e publikuar më 25 dhjetor.
“Edhe për vendet që janë në luftë, ekziston një histori e gjatë e armëpushimeve gjatë Krishtlindjes, veçmas gjatë Luftës së Parë Botërore. Vendimi i sotëm i Putinit për të kryer sulme në vend që të ketë një armëpushim është një tregues për të gjithë ne se Putini është një vrasës mizor që nuk ka interes në paqe dhe nuk mund t’i besohet”, u tha në këtë deklaratë.