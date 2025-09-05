Zelensky thotë se mijëra trupa mund të vendosen në Ukrainë në bazë të garancive të sigurisë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha të premten se mijëra trupa mund të vendosen në Ukrainë në përputhje me garancitë e sigurisë të propozuara nga aleatët e saj, pasi të ketë përfunduar lufta e Rusisë kundër vendit të tij.
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha të enjten se 26 vende kanë premtuar garanci sigurie për Ukrainën pas luftës, duke përfshirë një forcë ndërkombëtare në tokë, në det dhe në ajër.
Fillimisht, Macron tha se këto vende do të dërgojnë trupa në Ukrainë, por më pas sqaroi se disa prej tyre do të ofrojnë garanci duke qëndruar jashtë Ukrainës, për shembull duke ndihmuar në trajnimin dhe pajisjen e forcave të Kievit.
“Është e rëndësishme që po i diskutojmë të gjitha këto ... patjetër do të jenë mijëra, jo vetëm disa [trupa]”, tha Zelensky pas takimit me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, në Uzhhorod të Ukrainës, të premten.
Zelensky theksoi se është ende herët për të folur për hollësitë.
Ndërkohë, presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, tha të premten se çfarëdo trupe perëndimore e vendosur në Ukrainë do të jetë shënjestër legjitime për Moskën.
Në Uzhhorod, Zelensky tha se me Costen ka “koordinuar hapat” në bisedimet për anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian.
Kievi e sheh anëtarësimin në BE si thelbësor për sigurinë dhe rimëkëmbjen e vendit pas luftës.
Zelensky pritet gjithashtu të takohet të premten me kryeministrin e Sllovakisë, Robert Fico.
Zëvendësministri i energjisë, Roman Andarak, tha në Kopenhagë se Zelensky pritet të diskutojë me Ficon për ndërprerjen graduale të furnizimeve me naftë ruse përmes Ukrainës.
Sllovakia varet shumë nga furnizimet me naftë nga Rusia përmes tubacionit Druzhba, infrastruktura e të cilit është sulmuar nga dronët ukrainas, duke shkaktuar ndërprerje të përsëritura të furnizimit që kanë zemëruar Bratislavën.
Fico u takua me Putinin të martën në Pekin dhe tha se Bratislava dëshiron t’i normalizojë marrëdhëniet me Moskën.
Ukraina u ka bërë thirrje vendeve të tjera të mos blejnë më naftë ruse, për t’ia mohuar Moskës fitimin e parave për luftën e saj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u tha udhëheqësve evropianë të enjten se ata duhet të mos blejnë më naftë ruse, sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë.