Partia Socialiste në Shqipëri fiton 53 bashki, opozita do të drejtojë 7

Numërimi i votave të zgjedhjeve të 14 majit në Shqipëri ka përfunduar në 59 bashki.

Aktualisht, po vazhdon numërimi i votave për kryetar bashkie në Tiranë dhe Malësi të Madhe, por diferenca është e madhe dhe nuk mund të ketë përmbysje të rezultatit; në avantazh janë kandidatët e Partisë Socialiste (PS).

Për shpalljen e rezultatit zyrtar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të presë edhe numërimin e votave për këshilltarët bashkiakë.

Megjithatë, Komisionet Zgjedhore Zonale në 59 bashki i kanë shpallur tashmë rezultatet, ndërsa në dy të tjera ku po vazhdon numërimi, është e qartë fitorja e thellë e socialistëve, prej ku 53 bashki do të drejtohen nga Partia Socialiste, shtatë nga koalicioni “Bashkë Fitojmë” i drejtuar nga Sali Berisha dhe Ilir Meta.

Bashkia e Finiqit në jug të vendit do të drejtohet nga partia minoritare greke, MEGA.

Në reagimin e parë pas zgjedhjeve, kryetari i PS-së, njëherësh kryeministër i Shqipërisë, Edi Rama, tha se fitorja ishte e thellë, ndërsa pjesëmarrja e ulët, sipas tij, ishte bojkot i qytetarëve ndaj opozitës.

Ndërkaq, liderët opozitarë të koalicionit “Bashkë Fitojmë” e kontestuan rezultatin e zgjedhjeve.

Fitoren më të rëndësishme, kryeministri Rama e cilësoi atë në Shkodër, që për herë të parë në 30 vjet do të drejtohet nga Partia Socialiste dhe kandidati i saj, Benet Beci.

Kryeministri iu përgjigj deklaratave të Athinës zyrtare për arrestimin e Alfred Belerit, i cili fitoi drejtimin e bashkisë së Himarës, ndërsa është në paraburgim i akuzuar për blerje votash.



“Dua të respektoj zgjedhjet në Greqi dhe të mirëkuptoj inflamimin e retorikës duke u përpjekur për sa më shumë urtësi dhe vetëpërmbajtje nga ana ime dhe nga ana jonë. Nuk ka asnjë mundësi që ne të pajtohemi me idenë se ka një drejtësi tjetër për qytetarët e Shqipërisë dhe një drejtësi tjetër për qytetarët e Shqipërisë me kombësi greke. Minoriteti grek nuk është mish për topat elektoralë të askujt, as në Shqipëri, as në Greqi”, tha Rama.

Një ditë më parë, kryeministri grek Kiryakos Mitsotakis kërkoi që çështja Beleri të zgjidhet sa më shpejt.

“Shpresoj që kjo aventurë të marrë fund së shpejti. Rruga e Shqipërisë drejt Evropës kalon përmes respektimit të të drejtave të pakicës kombëtare greke”, tha Mitsotakis.



Pasditen e së hënës misioni i OSBE/ODIHR-it deklaroi se fushata u dominua nga liderët politikë dhe se interesi i zgjedhësve u mor pak në konsideratë. Ndërkohë, u shpreh shqetësim për dyshimet e keqpërdorimit të burimeve shtetërore.

“Çështje shqetësuese janë pretendimet për rastet e keppërdorimit të burimeve shtetërore, për presione të punonjësve të administratës dhe për shitblerje të votës. Në lidhje me përdorimin e makinacioneve të pushtetit në fushatë, shpresojmë që KQZ-ja do të bëjë diçka për këtë, sepse është organi përgjegjës që të sigurojë që zgjedhjet u realizuan në përputhje me ligjin”, tha shefja e misionit, Audrey Glover.

Ditën e martë vazhdon numërimi i votave për këshillat bashkiakë në të gjitha bashkitë e vendit.

Sipas të dhënave të KQZ-së, të drejtë vote në zgjedhjet e 14 majit në Shqipëri kishin 3 milionë e 653 mijë persona. Prej këtij numri, 122.545 ishin votues të rinj.

Në garën për drejtimin e 61 bashkive ishin 144 kandidatë. Ndërkaq, për 1.603 ulëse në këshillat bashkiakë garuan 23.700 persona. Për zgjedhjet e 14 majit u regjistruan 40 parti dhe koalicione.

Për sigurimin e 5.211 qendrave të votimit, 92 Komisioneve Zonale të Administrimit Zgjedhor dhe 92 vendnumërimeve të votave, u angazhuan 5.511 punonjës policie në të gjithë Shqipërinë, ndërsa 57 objekte të rëndësishme u ruajtën nga forcat komando.