Dy zjarre brenda vitit në Mjekësinë Ligjore, dëmet dhe shkaqet ende të panjohura

Brenda këtij viti, Instituti i Mjekësisë Ligjore (IML) i Kosovës është kapluar dy herë nga zjarri. Edhe pse dëmet dhe shkaqet e zjarreve ende nuk dihen për asnjërin rast, për Ehat Miftarajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) këto dy raste simbolizojnë neglizhencën që i është bërë këtij Instituti.

“Dështimet, një pas një, në menaxhim, na sjellin në situata të tilla. Me vetë faktin që ky institut udhëhiqet me ushtrues detyre dhe që për kohë të gjatë nuk kanë arritur ta zgjedhin drejtorin, në njëfarë mënyre e dëshmon se Instituti i Mjekësisë Ligjore nuk është në interesin e Ministrisë së Drejtësisë”, thekson Miftaraj.



Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Drejtësisë lidhur me këtë temë, mirëpo i është thënë t’i referohet një komunikate të publikuar në faqen e Ministrisë së Drejtësisë. Në atë komunikatë vetëm bëhet e ditur se në zyrat e këtij Instituti ka shpërthyer një zjarr.

Zjarri që kaploi ndërtesën e këtij Instituti më 21 nëntor përfshiu disa zyra në katin e dytë të ndërtesës, si dhe pjesën e çatisë mbi të. Një tjetër zjarr në IML kishte shpërthyer edhe më 25 mars të këtij viti.

Prokuroria Themelore e Prishtinës pati nisur hetimet lidhur me rastin, por sipas zëdhënëses së kësaj prokurorie, Laureta Ulaj, rasti ende nuk ka marrë një epilog.



“Mund t’ju njoftojmë se edhe ky rast ende ndodhet në proces hetimor në prokurorinë tonë”, thekson Ulaj.

Miftaraj nga IKD-ja thekson se prokuroria ka afat ligjor prej 30 muajsh për të bërë hetime. Por, sipas tij, kur bëhet fjalë për zjarr “në një objekt shtetëror, ku hetimet bëhen në vendin e ngjarjes”, ato është dashur të jenë më të shpejta dhe të mos neglizhohen nga prokuroria.

Ai shton se për shkak të ndjeshmërisë si institucionit, Instituti i Mjekësisë Ligjore është dashur të ruhet nga Policia e Kosovës, qysh pas shpërthimit të mëhershëm të zjarrit në objektin e saj, në mars të këtij viti.

Pas shpërthimit të fundit të zjarrit në IML, në vendin e ngjarjes kishin arritur zjarrfikësit, ndërkaq policia tha se zjarri ishte lokalizuar.

Prokuroria Themelore e Prishtinës ka bërë të ditur se është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për t’i sqaruar shkaqet e zjarrit.

Zëdhënësja e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Ulaj, thotë se Prokurori i Shtetit është duke pritur raportin me gjetjet nga ekzaminimet në vendin e ngjarjes. Sipas saj, prokuroria ende është në fazën e hetimit dhe për të mos e paragjykuar rastin, ajo thotë se nuk mund të japë ndonjë vlerësim për shkaqet e zjarrit dhe dëmet e shkaktuara.



“Eventualisht, në rast se paraqiten elemente të ndonjë vepre penale, atëherë [prokuroria] do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në përputhje me dispozitat e Kodit të procedurës penale të Kosovës”, thekson Ulaj për REL-in.



Dëmet e tërësishme që mund të jenë shkaktuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore ende nuk dihen.

Për të mësuar më shumë lidhur me dëmet eventuale të shkaktuara nga zjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore, Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë ushtruesin e detyrës së drejtorit të këtij Instituti, Ditor Halitin. Por, ai nuk u është përgjigjur thirrjeve dhe mesazheve telefonike të REL-it.

Sipas Miftarajt, në këtë institut ruhen provat që kanë të bëjnë me veprat penale të vrasjes, veprat penale të dhunës seksuale apo edhe vepra të tjera penale. Miftaraj thotë se shkatërrimi eventual i tyre nga zjarri do të ndikonte drejtpërdrejt në procedurat tjera penale.

“Deklaratë e hershme” e ministres së Drejtësisë

Se cilat janë dëmet nga shpërthimi i zjarrit në Institut, nuk ka sqaruar në mënyrë specifike as ministrja e Drejtësisë e Kosovës, Albulena Haxhiu, e cila, të martën, përmes një postimi në rrjetin Facebook, ka folur për to.



“Nga vlerësimet fillestare, nuk ka pasur djegie ose dëmtim të mbetjeve mortore, arkivit të IML-së dhe mostrave”, ka shkruar Haxhiu.

Ajo ka shtuar se lidhur me zjarrin në Institut, qytetarët “me të drejtë” mund të jenë të shqetësuar “për shkak të atyre që kanë ndodhur në IML ndër vite”. Por, siç ka thënë ajo, “pa e kuptuar shkakun e zjarrit” nuk mund të japë më shumë informacione.

Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), që mbikëqyrë punën e institucioneve të drejtësisë, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, e cilëson deklaratën e ministres Haxhiu, si “të hershme”.

“Nuk do të duhej të paragjykonte pa pasur një hetim të pavarur nga ana e institucioneve kompetente. Duket se kjo është një strategji e ministres për ta zvogëluar dëmin që po ndodh në këtë institut, për herë të dytë gjatë këtij viti”, thekson Miftaraj.

Ky institut është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit mjekoligjor në vend, për të siguruar shërbime mjekoligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur.

Po ashtu, Instituti ka për detyrë sigurimin e ekspertizës mjekoligjore për organet publike, udhëheqjen e hetimeve mjekësore për vdekjen në vendin e ngjarjes, kryerjen e zhvarrosjeve, kryerjen e inspektimeve pas vdekjes dhe kryerjen e autopsive.