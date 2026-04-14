Disa të lënduar nga zjarri në një ndërtesë shumëkatëshe në Tiranë

Të paktën gjashtë njerëz janë lënduar si pasojë e zjarrit që e ka përfshirë një ndërtesë shumëkatëshe banimi në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, të martën, njoftuan autoritetet.
Zjarri nisi rreth orës 17:00, në ndërtesën pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.
Fasada e pallatit mori flakë tërësisht deri në katin e 12-të dhe, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikëseve zjarri, depërtoi edhe brenda në banesa.
Ende nuk dihet shkaku i zjarrit.
Arben Cara, drejtori i shërbimit zjarrfikës tha se është lokalizuar zjarri, që të mos përhapet në pallate e ndërtesa të tjera përreth.
Zjarri ka përfshirë gjithë seksionin nga kati i parë deri te i fundit, sipas tij.
Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, tha se dy banorë të evakuuar kanë marrë ndihmë mjekësore për shkak të asfiksisë si dhe disa zjarrfikës që kanë marrë plagë djegie.
"Nuk mund të flasim për bilanc tërësor. Kur të kontrollojmë gjithë apartamentet mund të flitet për bilanc", tha Hita.
Ministria e Mbrojtjes tha se 26 pjesëtarë të ushtrisë janë angazhuar në këtë operacion, dhe një helikopter Cougar po punon për shuarjen e plotë të zjarrit.
Ekipet e emergjencës ndërhynë duke i larguar disa banorë të ngecur në ndërtesë dhe me vështirësi në frymëmarrje.
Rreth një orë pasi u ndez zjarri, Policia zgjeroi perimetrin e sigurisë, duke u kërkuar mediave dhe banorëve të zhvendosen, pasi gjendja u përkeqësua me përhapjen e flakëve edhe brenda banesave.