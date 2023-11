Trashëgimia kulturore në luftë me zjarret

Shtëpia konsiderohet prej më të vjetrave në jug të Mitrovicës dhe karakterizohet si tip i çardakut të mbyllur. Ajo nuk ka pësuar shumë ndryshime gjatë historisë, veçse sot është e rrethuar me ndërtesa shumëkatëshe.

Kulmi, i cili dikur ishte i mbuluar me tjegulla tradicionale, nuk shihet më. Aty kanë mbetur vetëm drunjtë që shpërfaqin vjetërsinë dhe veçantinë e objektit. Struktura nuk ka humbur, vërehet stili osman i ndërtimit mbi themelin me gurë.

“Atë natë [kur është djegur] nuk kam qenë në shtëpi, askush nuk ka qenë, kemi qenë të familjarët. Më kanë thënë ‘eja se po digjet shtëpia e vjetër’, kemi vrapuar me shoqen. Djali më ka lajmëruar, ai ka qenë në dyqan duke punuar, dikush e ka njoftuar atë. Kur kam ardhur, kam parë zjarr në të gjitha anët”, rrëfen për Radion Evropa e Lirë Adnan Koroglu, njëri prej pronarëve të shtëpisë.

Kjo solli arrestimin e pronarit të shtëpisë, i cili u ngarkua me veprën penale “mbajtje e paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme”.

Pasi shtëpia u përfshi nga zjarri, policia e Kosovës tha se aty ka gjetur “30 bidonë të mbushur, të shenjëzuar me shenjën me materie të rrezikshme ndezëse”.

Shtëpia me arkitekturë osmane në katin e parë ka dhoma korridori, kuzhinë dhe një banjë të ndërtuar më vonë. Ndërsa sipër ka një dhomë të madhe dhe pranë saj janë katër të tjera, një korridor dhe një ballkon.

Avokati i Koroglut, Bajram Halimi, tha se klienti i tij është liruar me procedurë të rregullt dhe se është “i gatshëm për bashkëpunim me organet e drejtësisë për çdo kërkesë eventuale të tyre”.

“Si mund të ndjehet njeriu kur pafajshëm mbahet 48 orë në burg? Ka pasur një antifriz brenda. Me kohë kam treguar për këtë, ai antifriz është që 15 vjet aty. Asnjëherë nuk ka pasur rrezik nga kjo”, thotë Koroglu.

Ekipi i Radios Evropa e Lirë e ka vizituar të martën objektin e vjetër në Mitrovicë, për të cilin ka filluar vendosja e masave mbrojtëse që, sipas MKRS-së, “sigurojnë mbrojtjen nga degradimi i mëtejmë i ndërtesës”.

“Paralelisht është duke u hartuar raporti i vlerësimit të hollësishëm të dëmtimeve të shkaktuara nga zjarri dhe hartimi i projektit të restaurimit. Ministria e Kulturës i dënon të gjitha rastet e tilla dhe, padyshim, shprehim shqetësim të thellë për dëmtim të trashëgimisë kulturore. Por, ne nuk zmbrapsemi nga detyrimi ynë për mbrojtje të trashëgimisë. Do të vazhdojmë me restaurime dhe funksionalizim të aseteve në të gjithë vendin”, thuhet në një deklaratë me shkrim të MKRS-së dërguar Radios Evropa e Lirë.