Haradinaj: Nuk isha i informuar rreth deportimit të shtetasve turq

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se nuk ka qenë i informuar nga asnjë institucion vendor për ndalimin dhe deportimin e gjashtë shtetasve turq, nga Kosova.

“Sot, përmes një operacioni të ndërmarrë nga AKI në bashkëpunim me Policinë e Kosovës janë ndaluar dhe deportuar 6 qytetarë turq. Ka disa elemente që e bëjnë të paqartë këtë operacion deri te urgjenca e deportimit. Si kryeministër i Kosovës duke mos qenë i informuar nga asnjë institucion vendor për ndalimin dhe deportimin e tyre, do të veproj në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore lidhur me këtë veprim dhe paqartësitë rreth këtij veprimi”, thuhet në komunikatën e Qeverisë së Kosovës dërguar medieve.