Manipulimet me inteligjencë artificiale: Si po ndikohen mendimet tona

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.

A mund t’i besojmë ende asaj që shohim? Në epokën e inteligjencës artificiale (IA), imazhet dhe videot e rreme po qarkullojnë më shpejt se kurrë, duke ndikuar opinionin publik. Në episodin e tretë të podkastit 5 pyetje flasim me Hyrije Mehmetin nga platforma e verifikimit të fakteve, Hibrid – për format më të shpeshta të manipulimit me IA, pse njerëzit bien lehtë pre e përmbajtjes së manipuluar, dhe si mund të mbrohemi nga dezinformatat digjitale.

Manipulimet me inteligjencë artificiale: Si po ndikohen mendimet tona
Manipulimet me inteligjencë artificiale: Si po ndikohen mendimet tona
nga Radio Evropa e Lirë

Podkastin mund ta dëgjoni edhe në Apple Podcasts dhe në Spotify.

Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani | Producent: Trim Haliti
