Pompeo me politikë të ashpër ndaj Rusisë

Drejtori i CIA, Mike Pompeo pritet që të marrënjë qëndrim më të fortë kundrejt Rusisë, gjatë seancën konfirumuese për postin e Sekretarit të Shteitt, thuhet në disa fragmente të dëshmisë së tij.

“Rusia vazhdon të veprojë në mënyrë agresive, që është mundësuar nga politikat e buta kundër këtij agresioni për vite me radhë”, ka thënë Pompeo, në transkriptin e fjalimit të tij të publikuar para seancës konfirmuese.

“Kjo do të mbarojë tash”, ka thënë tutje Pompeo.

Pompeo në dëshmin e tij me shkrim, nuk i referohet ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016, por kjo çështje me gjasë do të ngritet nga ligjvënësit, disa prej të cilëve e akuzojnë presidentin Donald Trump se ka dështuar të jetë i ashpër sa duhet mbi këtë çështje.

Trump e ka nominuar Pompeon për Sekretar të Shtetit, pasi më 13 mars e ka shkarkuar Rex Tillersonin nga kjo pozitë.

Seanca dëgjimore do të jetë një test nëse Pompeo është i përgatitur për të kundërshtuar qëndrimet e Trumpit mbi disa çështje, thonë disa ligjëvënës.

Trump ka pasur raporte të mira me Pompeon në takimet që ka zhvilluar që prej se është zgjedhur president dhe mendon se Pompeo ka qëndrime më të përafërta me të sesa që kishte ish-sekretari Tillerson.

Në dëshminë e tij, Pompeo do të tregojë masat që ka miratuar administrata ndaj Rusisë, përfshirë edhe sanksionet dhe dëbimin e 60 diplomatëve rusë, për shkak të sulmit me agjent nervor ndaj ish-spiunit rus në Britani.

“Veprimet e kësaj administrate e kanë bërë të qartë se strategjia për siguri kombëtare e Trumpit, me të drejtë e ka identifikuar Rusinë si rrezik për shtetin tonë”, thuhet në dëshminë e tij.

Megjithatë, Pompeo ka lënë mundësinë e hapur për dialog me Moskën, për të zgjidhur mospajtimet.

“Përpjektjet tona diplomatike me Rusinë do të jenë sfiduese, por ballafaqimet me Moskën, duhet të vazhdojnë”, thuhet në dëshminë me shkrim të Mike Pompeo.