Lirohen dhjetëra sirianë që ishin mbajtur peng nga kryengritësit

Media shtetërore siriane thotë se janë liruar 42 persona, që ishin mbajtur peng për vite të tëra nga kryengritësit që kanë lidhje me al-Kaidën.

Lirimi i tyre thuhet se është bërë si pjesë e një marrëveshjeje për dorëzimin e kontrollit të territoreve përreth Damaskut tek autoritetet qeveritare.

Televizioni Al-Ikhabariya ka treguar imazhe, ku shihen gra dhe fëmijë duke arritur me një autobus për në zonat e kontrolluara nga Qeveria.

Mediat siriane thonë se ky është grupi i parë i personave të liruar nga 80 pengje sa janë gjithsej.

Sipas marrëveshjes, luftëtarët që kanë lidhje me al-Kaidën do të evakuohen nga zonat përreth kampit të refugjatëve palestinezë që gjendet në afërsi të Damaskut, ndërkaq rreth 5 mijë persona që gjenden në dy fshatrat e kontrolluara nga kryengritësit, do të lejohen të largohen për në zonat e kontrolluara nga Qeveria siriane.