Dhjetëra imamë do t’iu ligjërojnë të dënuarve kundër terrorizmit

Njëzet imamë do të angazhohen në procesin e deradikalizimit të të dënuarave për veprën penale të terrorizmit.



Imamët janë përzgjedhur nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe të gjithë do të kalojnë nëpër verifikim, i cili bëhet nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë.



I gjithë ky proces do të zbatohet pas nënshkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkësisë Islame të Kosovës që u bë të premten.



Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri ka thënë se ky është një proces i rëndësishëm që do të ketë ndikim direkt në deradikalizimin e personave me prirje radikale.



Ndërkohë, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava tha se BIK-u, do të jetë i angazhuar në dhënien e kontributit në luftimin e çfarëdo forme të radikalizmit fetar.



Tërnava është shprehur i bindur se të 20-të imamët e përzgjedhur do të ndihmojnë në deradikalizimin e të burgosurve pasi sipas tij radikalizmi dhe ekstremizmi fetar nuk kanë asnjë lidhje me Islamin.



Personat që u kthyen nga zonat e konfliktit u përballën me procese gjyqësore, dhe disa prej tyre tashmë janë duke vuajtur dënimet.