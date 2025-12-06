Ndërlidhjet

5 pyetje

Pse luftohet kaq shumë për votën e diasporës?

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.

Diaspora e Kosovës bëhet rëndom shkak i përplasjeve politike mes partive në vend. Në episodin e parë të podkastit 5 pyetje, me Lirim Krasniqin nga organizata joqeveritare Germin diskutojmë pse partitë po luftojnë për mërgatën, sa mund ta ndryshojë ajo rezultatin zgjedhor dhe çfarë kërkon realisht diaspora nga vendlindja.

nga Radio Evropa e Lirë

Nga e hëna, podkastin do të mund ta dëgjoni edhe në Apple Podcasts dhe Spotify.

Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani | Producent: Trim Haliti
