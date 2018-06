Serbët dhe malazeztë më të armatosurit në rajon

Serbia dhe Mali i Zi kryesojnë shtetet në rajon për posedimin e armëve nga civilët. Sipas statistikave të fundit të bëra nga një organizatë me seli në Gjenevë, që merret me armët e vogla, këto dy shtete kanë nga 39.1 armë për 100 banorë.

Bosnja dhe Hercegovina ka 31.2 armë për 100 banorë, kurse Maqedonia 29.8. Kosova renditet pas vendeve fqinje, me 23.8 armë për 100 banorë.

Më mirë se Kosova është Shqipëria, e cila është e fundit prej shteteve fqinje, me 12.03 armë zjarri për 100 banorë.

Sipas organizatës “Small Arms Survey”, numri i posedimit të armëve të vogla nga ana e qytetarëve në botë është në rritje. Vlerësohet të jenë më shumë se 1 miliard armë zjarri në botë, e që është një rritje prej 17% gjatë 10 vjetëve të fundit.

(Infografika: Lendi Susuri)

Mbi 857 milionë (85 %) të armëve janë në duart e civilëve, 133 milionë (13 %) janë në duar të ushtarëve dhe 23 milionë armë (2%) i përkasin policisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditen në vendin e parë për vitin 2017 sa i përket posedimit të armëve nga civilët.

Amerikanët kryesuan edhe në anketimet e vitit 2007, duke zotëruar 270 milionë armë, të cilat u përkthyen në 90 armë për çdo 100 banorë.

Pas SHBA-së me 393 milionë armë, është India me 71 milionë armë zjarri dhe në vendin e tretë është Kina me 50 milionë armë. SHBA-ja prin edhe sa i përket numrit të armëve për 100 banorë, pothuajse 121 armë zjarri për çdo 100 banorë.

Jemeni është ne vendin e dytë me 58.2 armë për 100 banorë. Indonezia, Japonia dhe Malavi, kanë më pak se një armë zjarri për çdo 100 banorë.

Sa i përket armëve të mbajtura nga forcat e rendit, Rusia vlerësohet të ketë shumën më të madhe 2.4 milionë armë, pasuar nga Kina me 1.9 milionë. Për rezervat ushtarake të armëve të vogla, Rusia është sërish e para me 30.3 milionë. Ushtria amerikane vlerësohet të ketë në zotërim 1 milion armë të vogla.