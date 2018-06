Serbët shënojnë Vidovdanin, Vulinit nuk i lejohet hyrja në Kosovë

Serbët e Kosovës shënojnë sot Vidovdanin, apo Ditën e Shën Vidit. Në Manastirin e Graçanicës u mbajt liturgjia e shenjtë, ndërsa në orën 13:00 do të nisë manifestimi në Gazimestan, i cili do të përcillet me një ritual tjetër fetar ortodoks serb.

Policia e Kosovës tha se ka hartuar një plan operativ dhe se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për mbajtjen e rendit dhe sigurisë publike.

Qeveria e Kosovës tha se nuk i ka dhënë leje të hyjë në Kosovë ministrit serb të Mbrojtjes, Aleksandar Vulin, i cili paralajmëroi pjesëmarrjen në manifestimin në Gazimestan.

Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë tha se ky është një "veprim skandaloz" i Qeverisë së Kosovës.

“Është e qartë që një vendim i tillë është sjellë në koordinim midis Prishtinës dhe Shërbimit Evropian për Punë të Jashtme, me qëllim që ta poshtërojnë Serbinë”, tha përmes një komunikate Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë.

Jetlir Zyberaj, këshilltar i ministrit të Jashtëm të Kosovës, Behgjet Pacolli, tha përmes një postimi në Facebook se Policia e Kosovës do të zbatojë ligjin në rast të futjes ilegale të kujtdo në territorin e Kosovës.

Shënimi i Ditës së Shën Vidit lidhet me përvjetorin e 629-të të Betejës së Kosovës, që historia serbe e njeh si fitore shpirtërore të saj, pavarësisht humbjes së forcave ballkanike nga forcat e Perandorisë Osmane, si dhe vrasjes së princit serb Llazar.