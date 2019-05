Kundërshtohet edhe zyrtarisht kontrata e projektit "Kosova e Re"

“Çmimi prej 80 eurove për megavat nuk do të ishte i mirë, mirëpo duke shtuar edhe tarifat shtesë, askush nuk e di se cili do të jetë çmimi që duhet paguar konsumatorët dhe taksapaguesit. Shumë njerëz në Kosovë nuk mund të përballojnë pagesën e faturave të energjisë elektrike as tani, prandaj nuk ka asnjë mundësi që të pranojnë këto rritje”, ka thënë Visar Azemi nga Fondacioni, Balkan Green.

Pjesë e këtij reagimi është edhe Instituti GAP, drejtuesi i të cilit, Agron Demi ka thënë se prioritet aktualisht duhet të jetë moshumbja e energjise elektrike në sistemin e shpërndarjes, si pasojë e problemeve teknike, dhe jo investimi “në parat që nuk i kemi në një tjetër central”.

Termocentrali “Kosova e Re”, llogaritet të jetë investimi më i madh të huaj në Kosovë me një vlerë prej 1.3 miliard eurosh.