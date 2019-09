Me pasurimin e repertorit, teatrot synojnë rikthimin e publikut

Teatrot e Kosovës kanë nisur sezonin e vjeshtës, duke u premtuar adhuruesve vepra teatrale nga regjisorë kosovarë dhe të huaj.

Drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Agim Sopi tha për Radion Evropa e Lirë se në repertorin e këtij teatri do të shfaqen vepra të ndryshme dhe programi do të jetë tejet i pasur për publikun.

“Në repertor kemi shfaqje të realizuara në sezonin pranverorë të këtij viti, pra nga vepra “Karnevalet e Korçës” e deri tek “Sfinga e gjallë” me autorë Rexhep Qosjen dhe regjisore Blerta Neziraj, një shfaqje tepër e suksesshme. Kemi edhe disa shfaqje nga fundi i vitit të kaluar siç është shfaqja, “Destur” ose edhe shfaqja “Skendërbeu ose Dashuria dhe Liria” me autorë Thomas Whincop dhe regjisorë Fadil Hysaj. Kryesisht këto janë shfaqje që do t’i kemi këta dy muaj në repertor”, tha Sopi.

Sipas Sopit, publiku ka munguar në sezonin e pranverës vitin e kaluar për shkak të problemeve të menaxhmentit të teatrit.

“Fatkeqësisht në sezonin pranveror të vitit të kaluar (2018) shikueshmëria kishte rënë në mënyrë drastike, për shkaqe të rrëmujës së krijuar me menaxhmentin në Teatrin Kombëtarë. Megjithatë në vjeshtë patëm arritur të konsolidohemi, të realizojmë shfaqje shumë të suksesshme dhe ta rikthejmë publikun në masë të madhe. Kurse sezoni pranveror i këtij viti ka pasur diku rreth 11 mijë shikues që është një numër rekord i këtyre viteve”, u shpreh Sopi.



Si shikuese e rregullt e shfaqjeve në Teatrin Kombëtar të Kosovës është Tringa Kelmendi, e cila thotë se ndjehet e kënaqur me repertorin që ofron ky teatër.



“Unë si shikuese e teatrit jam e kënaqur me repertorin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, përshtypjet e mija për shfaqjet janë tejet të mira, ka edhe disa të tjera të cilat nuk më kanë pëlqyer por në përgjithësi janë të bukura. Këtë vit pres të shikoj shfaqje nga regjisorë të ndryshëm si kosovarë ashtu edhe të huaj,” thotë Kelmendi.

Ndërsa sipas drejtorit të teatrit të Gjilanit, Erson Zymberi, ky teatër ka nisur këtë vit me risi, me teatrin mobil, i cili do të shërbejë për shfaqjen e veprave teatrale nëpër qytete të Kosovës të cilave u mungojnë teatrot.

“Fillojmë me një risi, e cila është në fakt njëra nga risitë e teatrit të qytetit të Gjilanit - është fjala për teatrin mobil. Kjo na ka ndihmuar shumë që shfaqjet tona t’i dërgojmë jashtë Gjilanit. Pra, ne do të mundohemi që i gjithë repertori jonë artistik të shkojë në kuptimin mobil, të jetë më afër sidomos vendeve rurale ose komunave më të vogla të cilat nuk kanë shumë aktivitete në kuadër të punëve të tyre dhe do të afrohemi më afër publikut dhe spektatorit pikërisht tek këta njerëz,” thotë Zymberi.

Drejtori Zymberi tha po ashtu se shikueshmëria dhe interesimi i publikut në Gjilan nuk mungon dhe se është i kënaqshëm.

“Jam shumë i kënaqur me faktin që kemi arritur ta rikthejmë vëmendjen e një publiku të ri në teatrin e qytetit të Gjilanit që për mua ka qenë një numër i jashtëzakonshëm dhe i kënaqshëm për nga shifrat dhe sidomos për nga vizitat dhe komentet e tyre që ata i bëjnë”, u shpreh Zymberi.

Edhe drejtori i teatrit të qytetit të Ferizajt, Fatmir Hyseni u shpreh i kënaqur me numrin e publikut që e viziton këtë teatër. Sipas tij, gjatë viteve të fundit ky teatër ka pasur vetëm rritje të publikut dhe interesim të madh për shfaqjet si nga regjisorët e vendit po ashtu edhe ata të huaj.

“Në vazhdimësi është duke u rritur numri i shikueshmërisë, sepse sa më shumë që u ofrojmë shfaqje publikut, numri vetëm po shtohet. Do të thotë është një lajm shumë i mirë për arsye se edhe gjenerata e cila po vjen tash në teatër është mjaft e re dhe kjo është arsye që tregon se në të ardhmen do të ketë publik edhe më shumë,” thotë Hyseni.

Ndërkohë, ekipi i aktorëve të teatrit të Ferizajt do të udhëtojë këtë javë për në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrit Bashkëkohorë dhe Eksperimental të Kajros në Egjipt, për tu prezantuar me shfaqjen “Koprraci” të regjisores Elmaze Nura.