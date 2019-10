BE-ja pajtohet për shtyrje të Brexit-it

Ambasadorët e Bashkimit Evropian u pajtuan për shtyrje të Brexit-it, apo të daljes së Britanisë nga BE-ja, por nuk do të vendosin për datën e saktë deri javën e ardhshme.

Zëdhënësja e BE-së, Mina Andreeva, tha se puna për këtë çështje do të vazhdojë në ditët në vijim.

Bisedimet u zhvilluan pasi kancelari britanik, Sajid Javid, pranoi se afati i 31 tetorit për Brexit-in nuk mund të përmbushet.

Ligjvënësit britanikë pritet të shqyrtojnë të hënën thirrjen e kryeministrit të tyre, Boris Johnson, për zgjedhje të parakohshme.

Johnson tha se do të donte t'i mbante zgjedhjet e përgjithshme më 12 dhjetor, nëse BE-ja e shtyn Brexit-in deri më 31 janar.

Britania ka vendosur të largohet nga BE-ja në një referendum të mbajtur në vitin 2016.

Që atëherë vazhdojnë edhe negociatat për një marrëveshje mbi kushtet e divorcit.

Palët kanë arritur dy marrëveshje, por asnjëra nuk ka gjetur mbështetje të mjaftueshme në Parlamentin britanik.

Kundërshtimet kanë të bëjnë kryesisht me politikat që do të zbatohen në kufirin me Irlandën, pas Brexit-it

Britania është paralajmëruar për pasoja të rënda ekonomike nëse e lë BE-në pa marrëveshje.

Kjo është shtyrja e tretë e afatit për Brexit.