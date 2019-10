Palmer: Marrëveshja e Prespës, garantuese e stabilitetit në rajon

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Kështu ka deklaruar i dërguari i posaçëm i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev.

“Mesazhi ynë është se SHBA-ja është partnere dhe mike e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në këto raporte me Maqedoninë e Veriut dhe integrimin e saj në NATO dhe BE”, ka deklaruar diplomati amerikan në një prononcim për mediat.

Ai theksoi se gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut, dhe takimeve me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike, është riafirmuar përcaktimi i përgjithshëm se për vendin nuk ka alternativë tjerë përveç integrimit euroatlantik.

“Ne në vazhdimësi kemi deklaruar se Marrëveshja e Prespës është shumë e rëndësishme dhe se SHBA-të do të vazhdojnë ta mbështesin pasi ka rëndësi të madhe për sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe se zbatimi i saj duhet të vazhdojë”, ka deklaruar Palmer.

Marrëveshja e Prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, mbylli kontestin e më shumë se dy dekadave mes dy vendeve fqinje për çështjen e emrit, me ç`rast shteti u emërua Maqedonia e Veriut.

Gjatë qëndrimit tri ditësh në Maqedoninë e Veriut, diplomati amerikan është takuar edhe me liderin e opozitës maqedonas, Hristijan Mickovski, i cili siç bëhet e ditur në një komunikatë të VMRO DPMNE-së ka theksuar “nevojën e reformave të thella në shoqëri dhe luftën e pakusht kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”.

Ndërsa, në takimin me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ky i fundit i ka siguruar diplomatit amerikan se “BDI-ja do të jetë garantues i Marrëveshjes së Prespës, asaj të Ohrit dhe Marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, nga të cilat nuk ka kthim pas asnjëherë”.

I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin perëndimor tha se është takuar edhe me ambasadorët e shteteve të Evropës Juglindore, me të cilët ka biseduar për zhvillimet e mëtejme në rajon, si dhe për vendimin e fundit në samitin evropian në Bruksel.

Vizita e diplomatit amerikan në Shkup bëhet disa ditë pasi Këshilli Evropian refuzoi të caktojë datën e fillimit të bisedimeve për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

Departamenti Amerikan i Shtetit kishte shprehur zhgënjimin lidhur me këtë vendim të BE-së.