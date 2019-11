Lideri suprem i Iranit përjashton mundësinë e bisedimeve me Uashingtonin

Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei tha se do të vazhdojë me ndalimin e çfarëdo negociate me Shtetet e Bashkuara. Këto komente ai i bëri në 40 vjetorin e rrethimit të ambasadës së SHBA-së në Teheran.



"Një mënyrë për të bllokuar ndërhyrjen politike të Amerikës është ndalimi i bisedimeve me Amerikën. Do të thotë që Irani nuk do të dorëzohet para presionit të tyre”, tha Khamenei.



"Ata që i shohin negociatat me SHBA-në si zgjidhje për çdo çështje, janë gabim. Asgjë nuk mund të nxjerret nga negociatat me ta sepse definitivisht ata nuk bëjnë lëshime”, shtoi ai.

Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Uashingtonit u tensionuan kur presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015, duke rikthyer sanksionet perëndimore ndaj Iranit.



Uashingtoni kishte rivendosur sanksionet ekonomike me qëllim të ndaljes së eksportit të naftës së Iranit.



Më 4 nëntor 1979, studentët iranianë kishin hyrë në ambasadën amerikane në Teheran duke kërkuar dorëzimin e shahut të mbështetur nga SHBA-ja. Kriza kishte përfunduar pas 444 ditëve me lirimin e 52 amerikanëve që u morrën peng. Dy vendet shkëputën marrëdhëniet diplomatike më 1980.