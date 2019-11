Që nga paslufta në aksidente trafiku humbën jetën 2523 persona

Si pasojë e aksidenteve në trafik, që nga mbarimi i luftës (1999-2019), në Kosovë kanë humbur jetën 2523 persona. Këto të dhëna janë publikuar nga Policia e Kosovës në kuadër të shënimit të Ditës Botërore të Përkujtimit të Viktimave në Trafikun Rrugor. Bazuar në numrin e viktimave, u tha se mesatarisht 122 persona llogaritet se vdesin nw vit si pasojë e aksidenteve në trafik dhe qindra të tjerë marrin lëndime të rënda apo të lehta trupore.

Nënkoloneli Jeton Rexhepi, drejtor i Divizionit të Komunikacionit nga Policia e Kosovës, tha se këtë vit, me gjithë numrin e aksidenteve, viktima ka pasur më pak, krahasuar me vitet paraprake. Sipas tij, shkaktar të aksidenteve me fatalitet janë mos përshtatja e shpejtësisë në rrugë dhe mosrespektimi i ligjit dhe rregullave.

Krahas viktimave në njerëz, edhe dëmet materiale u tha se kapin shifra mjaftë të larta. Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve, Sami Mazreku tha se kompanitë e sigurimeve kanë paguar 400 milionë euro dëmshpërblim që nga pas lufta. Ndërsa, vetëm më 2019, sipas tij, janë paguar më shumë se 22 milionë euro. Ndërkaq, rreth 40 milionë euro janë dëmet e këtyre kompanive nga veturat e paregjistruara të cilat qarkullojnë në trafik.

Në Ditën Botërore të Përkujtimit të Viktimave në Trafikun Rrugor, autoritetet përgjegjëse thane se do të ndërmerren edhe nisma e aksione vetëdijesuese për qytetarët rreth trafikut dhe rëndësisë që ka respektimi i rregullave të përcaktuara me ligj.