Shqipëria dërrmohet nga tërmetet

Tërmeti me magnitudë 6.3 që goditi Shqipërinë pesë ditë më parë ku humbën jetën së paku 51 persona dhe mijëra u lënduan, la vendin të dërrmuar me pasoja të rënda.

Shqipëria duket se nuk po gjen qetësi nga lëkundjet e njëpasnjëshme të tokës. Natën e së shtunës, një tjetër tërmet me magnitudë 4.3 goditi vendin. Megjithatë, vende nga e gjithë bota i dolën në ndihmë familjeve të prekura, duke dërguar ndihma dhe duke mbledhur fonde për rindërtimin e shtëpive të atyre qe mbetën të pastrehë.

Në ditën e diel, në qytetin e Durrësit, i cili është më i dëmtuari nga tërmetet, filluan shembjet e qëllimshme të godinave që konsiderohen të rrezikshme. Bëhet e ditur se 40 është numri total i atyre që përbëjnë rrezik dhe se duhet të shemben.

Qeveria e Shqipërisë ka kërkuar mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe shteteve të ndryshme me ekspertë për vlerësimin e dëmeve. Këtë çështje kryeministri Edi Rama e ngriti dhe në një takim me ambasadorët e shteteve të ndryshme dhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare që ndodhen në Tiranë.

“Ajo me të cilën po përballemi tani është një problem mjaft i mprehtë tensioni dhe ç'ekulibiri psikologjik. Njerëzit janë të pasigurt, kanë frikë, kanë nevojë të shohin që gjërat po përmirësohen. Do të kenë durim nëse shohin se nuk jemi vetëm”, u shpreh kryeministri.

Ai tha se qytetarët që kanë përjetuar tërmetin duhet të sigurohen që mund të kthehen në shtëpitë e tyre nëse ato janë të sigurta dhe se vlerësimi i dëmeve duhet të bëhet “me katër sy”.

“Ka ndërtesa që nuk kanë dëme strukturore, por kush ka besim të hyjë në një ndërtesë me fëmijët dhe të vjetrit, kur ka kaluar këtë lloj ankthi”, tha kryeministri.

Video: Jeta në garazhë e tri familjeve nga Laçi

Edhe presidenti i vendit Ilir Meta, përmes një postimi në rrjete sociale tha se 7 ekspertë nga Amerika do të inspektojnë të gjitha shkollat e zonës së prekur nga tërmeti.

Në anën tjetër, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka njoftuar se një ekip ekspertësh nga USAID dhe Ndihma Humanitare e Bashkimit Evropian kanë vizituar komunitetet e prekura nga tërmeti për të vlerësuar dëmet dhe për të diskutuar nevojat humanitare me autoritetet vendore.

“Qeveria e Shteteve të Bashkuara vijon të punojë në mbështetje të përpjekjeve humanitare pas tërmetit”, thuhet në njoftimin e Ambasadës.

Edhe presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Bashkimi Evropian është përkrah Shqipërisë dhe qytetarëve të saj.

"Sapo fola me kryeministrin shqiptar Edi Rama i cili më tregoi për situatën e vështirë pas tërmetit. Kam shumë respekt për qytetarët shqiptarë që kanë qëndruar të qetë pavarësisht rrethanave. Dua që ata të dinë që BE është përkrah tyre me dhembshuri dhe me veprim”, shkruan ajo.

Ministrja e Arsimit e Shqipërisë Besa Shahini ka bërë të ditur se shkollat do të fillojnë mësim në 9 qarqe, ndërsa mësimi është pezulluar në qarkun e Durrësit deri më datë 9 dhjetor dhe në qarkun Tiranë dhe Lezhë deri më 5 dhjetor.

“Në qarkun Durrës, bashkitë Krujë, Durrës dhe Shijak mësimi mbetet i pezulluar deri më datë 9 dhjetor, e hënë. Në qarqet Tiranë që përfshin bashkitë, Tiranë, Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë. Në qarkun Lezhë që përfshin bashkitë, Lezhë, Kurbin dhe Mirditë, mësimi do të jetë i pezulluar deri më datë 5 dhjetor që është e enjte, por ruajmë mundësi që ta shtyjmë edhe për disa ditë në rast se sigurohemi që jo të gjitha shkollat janë në gjendje të mirë. Njoftimi nëse do shtyjmë mësimin e bëjmë një ditë para, pra me datë 4 dhjetor. Në të gjitha qarqet e tjera mësimi rifillon normalisht”, tha Shahini.

Sipas bilancit zyrtar përfundimtar nga Ministria e Mbrojtjes, qyteza e Thumanës, ku u shembën dy pallate, është më e goditura me 26 të vdekur. Në Durrës, ku nga tërmeti u shembën dy hotele në zonën e Plazhit, një vilë tre katëshe në zonën e ish Kënetës, dhe dy pallate në qytet, janë 24 persona që humbën jetën.

*Video nga arkivi: Dyzetetetë orët e tërmetit

Në mesin e viktimave të tërmetit janë 6 fëmijë dhe 22 gra. Në operacionet ë kërkimit nëpër rrënoja, morën pjesë rreth 250 efektivë nga Shqipëria, Kosova, Italia, Greqia, Mali i zi, Serbia, Kroacia, Franca, Turqia, Zvicra, Rumania, Maqedonia e Veriut, BE-je dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në total janë së paku 900 të plagosur, nga të cilët 41 janë ende të shtruar në spital.

Mes tyre, një vajzë është në gjendje të rëndë, dhe sipas vlerësimit të mjekëve transferimi i saj jashtë vendit është i pamundur. Tre të tjerë që gjithashtu kanë qenë në gjendje të rëndë, janë dërguar për trajtim të specializuar jashtë vendit.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, “përpos qytetarëve që po marrin trajtim në spitale, janë rreth 1500 vizita mjekësore të kryera për banorët e prekur nga tërmeti në qendrat shëndetësore 24/7 të hapura pranë zonave të prekura.

Video: Varrosen 11 viktima nga tërmeti në Thumanë

Ndërsa mbi 700 persona kanë marrë shërbimin mjekësor pranë kampit të emergjencës në Thumanë dhe pikave të ngritura në Durrës”. Tërmeti i 26 nëntorit me magnitudë 6,4 ballësh të Rihterit njëherësh ishte më i fuqishmi në dekada që ka goditur Shqipërinë.

Epiqendra e tij ishte në Detin Adriatik, rreth 30 kilometra në veriperëndim të Tiranës. Ai u pasua nga dhjetëra tërmete me magnitudë më të ulët, dhe qindra lëkundje tjera sizmike.