Kryeministri Kurti, në vizitën e parë zyrtare jashtë Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, qëndron sot në Tiranë, në vizitën e parë jashtë vendit prejse ka marrë detyrën.

Kurti do të takojë kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, ndërsa më pas të dy liderët do t'iu drejtohen mediave.

Në agjendën e Kurtit janë edhe takimi me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi, takimi me presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe me kryetarin e Partisë opozitare Demokratike, Lulzim Basha.

Kuvendi i Kosovës e ka votuar Kurtin për kryeministër më 3 shkurt.

Qeveria që udhëheq ai, është krijuar pas një marrëveshjeje për koalicion, që Lëvizja Vetëvendosje e Kurtit ka arritur me Lidhjen Demokratike të Kosovës.

