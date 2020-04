Bie numri i të infektuarve me koronavirus në Kinë

Kina raportoi për rënie të numrit të rasteve të reja me koronavirus, krahasuar me një ditë me parë, por, në të njëjtën kohë, vuri re rritje të transmetimeve të sëmundjes në rajonin e saj të largët verilindor, që kufizohet me Rusinë.

Komisioni Kombëtar Shëndetësor tha të mërkurën se në 24 orët e fundit ka regjistruar 46 raste të reja me koronavirus, që do të thotë gjysmë më pak se në 24-orëshin paraprak.

Prej tyre, 36 kanë qenë kinezë të infektuar, që janë kthyer nga jashtë.

Dhjetë rastet e tjera janë infektime të transmetuara nga njëri-tjetri, tetë prej të cilave në provincën Heilongjiang, që kufizohet me Rusinë.

Kina është vendi i origjinës së koronavirusit, ku rastet e para janë shfaqur në fund të vitit të kaluar.

Që atëherë, koronavirusi është përhapur në mbi 180 vende të botës, duke infektuar gati dy milionë njerëz dhe duke vrarë mbi 126,700.

Autoritetet kineze janë zotuar se do të mbeten vigjilente kundër valës së dytë të infektimeve.