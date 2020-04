Kthehen në Kosovë 120 qytetarë nga Turqia

Ministri në detyrë i Ambientit dhe Infrastrukturës në Kosovë, Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se në Kosovë kanë arritur 120 qytetarë nga Turqia.

Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se shumica e të kthyerëve kanë qenë në trajtim jashtë vendit.

“Gjendja e tyre shëndetësore ishte alarm për gjithëkë. Kthimi, ndërsa është lehtësim i madh për të gjithë ne”, ka shkruar ndër të tjera Abdixhiku.

Ai po ashtu ka thënë se të mërkurën në Kosovë do të kthehen edhe 12 shtetas nga Çekia dhe Polonia.

Të gjithë të kthyerit sikur edhe në të kaluarën do të dërgohen në karantinë në Qendrën e Studentëve në Prishtinë për 14 ditë, për të shmangur kontaktet me njerëz të tjerë në rast se janë të infektuar me koronavirusin e ri.

Deri më tash, Kosova ka regjistruar 598 raste të të infektuarve – prej tyre 123 janë shëruar.

Numri i viktimave ka arritur të martën në 16.