Kryesia e LDK-së propozon Avdullah Hotin për kryeministër të Kosovës

Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka propozuar Avdullah Hotin për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Vendimi tani pritet të merret nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së. Hoti, ka qenë zëvendëskryeministër i parë në qeverinë tashmë në detyrë të Kosovës.

Në momentin që edhe Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie ta konfirmojë nominimin e Hotit, atëherë çështja do t’i kalohet presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi që t’i jap mandatin për formimin e qeverisë, mbi bazën e një afati kushtetues prej dhjetë ditëve.

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa tha se ishte qëndrim i LDK-së që ai vet të jetë kandidati për kryeministër, por siç tha Mustafa, për arsye shëndetësore nuk ka mundur ta pranojë këtë nominim.

“Jemi pajtuar të gjithë që Avdullah Hoti të propozohet nga Kryesia e LDK-së për kryeministër në qeverinë të cilën se bashku me subjektet tjera partnere do t’ia prezantojmë Kuvendit në momentin që unë e marrë konfirmimin definitiv nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së”, tha Mustafa pas mbledhjes së kryesisë së partisë së tij.

Formimi i qeverisë kalon përmes procedurës së votimit në Kuvendin e Kosovës, me të paktën 61 vota për. Qeveria e re, sipas formulës së LDK-së do të ndërtohet mbi bazën e koalicionit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate, Aleancën Kosova e Re, Listën Serbe dhe komunitetet tjera joshumicë.

Nisja e procedurës për qeverinë e re, pason votimin në Kuvend të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale të Kosovës më 25 mars, e cila që atëherë po funksionin si qeveri në detyrë.

LDK ka marrë nismën për formimin e qeverisë duke u bazuar në takimin e fundit të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi me përfaqësuesit e të gjitha partive politike të përfaqësuara në Kuvend, ku përveç Lëvizjes Vetëvendosje e cila ishte në favor të shpalljes së zgjedhjeve pas pandemisë së koronavirusit, subjektet tjera u deklaruan për formimin e qeverisë së re.

Pasi që kishte konstatuar se Lëvizja Vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën kushtetuese për propozimin e mandatarit për qeverinë e re, presidenti Thaçi i është drejtuar LDK-së e cila kishte shprehur interesimin për formimin e qeverisë.

Presidenti Thaçi ka deklaruar të mërkurën, pas takimit me përfaqësuesit e partive politike se do t’ia jap mandatin për formimin e qeverisë asaj partie politike që dëshmon se e ka shumicën në Kuvend.

“Pas mos-dërgimit të emrit të kandidatit për të formuar Qeverinë nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje përkundër pesë kërkesave nga ana e Presidentit të vendit, si dhe në përputhje me Kriteret Mbizotëruese për formimin e Qeverisë së re, pas takimit të pasdites së djeshme ku kreu i LDK-së, Mustafa ka konfirmuar se ka siguruar shumicën e mjaftueshme në Kuvend, presidenti Thaçi përmes një letre i ka kërkuar emrin e mandatarit potencial për formimin e Qeverisë së Kosovës”, ka sqaruar zyra e presidentit.

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka paralajmëruar se do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese për aktgjykim, sapo që presidenti Hashim Thaçi, të mandaton një kandidat për kryeministër, pa partinë fituese të zgjedhjeve, në këtë rast pa Lëvizjen Vetëvendosje.

Duke anashkaluar partinë fituese të zgjedhjeve për formimin e qeverisë, Kurti tha se presidenti po shkel rendin kushtetues, kështu që lënda do të përfundojë në Gjykatë Kushtetuese.

“Duke u munduar të na rrëzojë ne ai po e rrëzon vetveten”, tha Kurti, duke iu referuar veprimeve të presidentit Thaçi.

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, profesori Enver Hasani, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka komentuar zhvillimet e fundit në lidhje me procesin e formimit të qeverisë së re duke thënë se presidenti Thaçi ka ndërmarrë veprim jokushtetues, duke nënvizuar se “të drejtat kushtetuese nuk mund të nënkuptohen se janë braktisur nga titullari dhe nuk mund të paragjykohet veprimi i titullarit, në këtë rast fituesit të zgjedhjeve sepse është jokushtetuese”.

Pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit, 2019, në të cilat fituese doli Lëvizja Vetëvendosje, Kuvendi i Kosovës pati votuar formimin e qeverisë së koalicionit mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, më 3 shkurt, me kryeministrin, Albin Kurti.

Por, partitë partnere, nuk arritën të funksionojnë bashkë si koalicion as dy muaj të plotë. Kështu që më 25 mars, me nismën e LDK-së dhe mbështetjen e opozitës, Kuvendi kishte votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, e cila që nga ajo kohë është qeveri me funksione të kufizuara, pasi që është vetëm një qeveri në detyrë.