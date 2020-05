Dënohet tubimi i qytetarëve për rite fetare në Strugë

Tubimi i qindra qytetarëve duke ndjekur kortezhin kishtarë me rastin e organizimit të liturgjisë në kremtën fetare të Shën Gjergjit, në qytetin e Strugës në Maqedoninë e Veriut, duke shkelur të gjitha protokollet e dekretuara me ligj për frenimin e kroronavirusit është dënuar nga krerët e qeverisë dhe ata të shëndetësisë.

Të premten, Prokuroria e Strugës ka bërë të ditur se ka nisur hetimet në lidhje me praninë masive të qytetarëve në organizmin e liturgjisë fetare më 7 maj këtë qytet, me rastin e festës fetare Shën Gjergji.

Nga Prokuroria Themelore e Strugës kanë njoftuar se do të hetohet shkelja e rregullave gjatë pandemisë, rregulla të cilat janë miratuara me dekret nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, siç është mbajtja e maskave dhe dorëzave edhe në ambient të hapur kur nuk është e mundur mbajtja e distancave prej 2 metrave si dhe ndalimi i tubimeve prej më shumë se dy personave.

Ndryshe, në Strugë është regjistruar numri më i madh i viktimave nga COVID-19, përkatësisht 20 për qind nga numri i përgjithshëm i viktimave janë nga ky rajon.

Por, nga Kisha Ortodokse e Maqedonisë kanë theksuar se nuk ndjehen fajtorë, dhe se peshkopi Timotej u ka bërë thirrje qytetarëve në Strugë që të mos i bashkëngjiten kortezhit kishtarë që mbahet tradicionalisht me rastin e Shën Gjergjit në Strugë.

Por, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe përmes një reagimi në profilin e tij në FB ka theksuar se thellë ndjehet I zhgënjyer ndërkohë ka kërkuar që të bëhen hetime se si është lejuar një gjë e këtillë.

Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Oliver Spasovski ka theksuar se pret nga krerët e bashkësive fetare që në rend të parë të vendosin sigurinë e shëndetit ët qytetarëve

Ai tubimin e djeshëm në strugë në kremtimin e liturgjisë e cilësuar si papërgjegjësi serioze ndaj shëndetit të qytetarëve dhe shteti.

“Kam pritur se vërtet bashkësitë fetare do të kenë ndjenjë më të zhvilluar për jetën dhe shëndetin e qytetarëve dhe thellësisht jam i dëshpëruar për veprimin djeshëm në strugë” ka theksuar Spasovski duke kërkuar nga organet përkatëse të sanksionojnë organizatorët.

Përgjegjësi nga kreu i Ministrisë së Punëve të Brendshme Naqe Çulev për rrezikimin e jetës së qytetarëve kanë kërkuar të gjitha patritë politike në vend.

Pas ngjarjeve të djeshme në Strugë, ku gjatë mbajtjes së liturgjisë u shkelën të gjitha masat preventive kundër përhapjes së koronavirusit në mbledhjen e mbrëmshme të Bashkësisë Fetare Islame u mor vendim që të gjitha xhamitë e vendit të hapen më 12 maj, duke iu mundësuar kështu besimtarëve myslimanë që ritet e tyre fetare t’i kryejnë në xhami.

Por, nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë kërkuar që të shmangen tubimet masive.

“Presim dhe kërkojmë, si nga KOM ashtu edhe nga BFI që të mos ndërmarrin asnjë hap tjetër që ka të bëjë me organizime të çfarëdo lloji të tubimeve me karakter fetar, deri sa ndalesat dhe masat për mbrojtjen e shëndetit janë në fuqi” kanë theksuar nga Qevria.

Njohësit e çështjeve juridike thonë se përderisa nuk veprojnë organet e drejtësisë do të ketë gjithnjë e më shumë shkelje sa i përket rekomandimeve të organeve të shëndetësisë për frenimin e përhapjes së koronavirusit.

Qebir Avziu njohës i çështjeve juridike, për Radion Evropa e Lirë thotë se rastet e këtilla ku vihet në rrezik shëndeti i qytetarëve tregojnë për mungesën e përgjegjshmërisë kolektive.

“Shkeljet kolektive nga ana e qytetarëve dhe rregullativës në bazë të cilës ndalohet grumbullimi i qytetarëve që të ruhet shëndeti publik më tepër do të thosha nuk ka të bëjë me aspektin ligjor, por ka të bëjë me vetëdijen kolektive përkatësisht mungesën e përgjegjësisë kolektive.

Praktika ka treguar se në shumicën e rasteve në aspektin kolektiv shkelim rregullativën ligjore.

Tani a ka hapësirë që shteti të veprojë në mënyrë më të ashpër dhe sa është kapaciteti i shtetit që të arrihet një sukses është një çështje tjetër”, thotë Avziu.