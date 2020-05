Numri i viktimave nga koronavirusi në SHBA rritet për gati 2,000

Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orët e fundit edhe 1,894 viktima nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 82,387 numrin e përgjithshëm të tyre.

Shifra paraqet një rritje të mprehtë krahasuar me më pak se 1,000, sa ka qenë në dy ditët paraprake.

Numri total i të infektuarve në SHBA aktualisht qëndron në mbi 1.3 milion.

Eksperti i sëmundjeve infektive atje, Anthony Fauci, paralajmëroi të martën për shpërthime të reja të sëmundjes, nëse masat e izolimit hiqen shumë shpejt.

Nëse udhëzimet federale për rihapjen e ekonomisë nuk ndiqen, "pikat e vogla" do të bëhen shpërthime, tha Fauci.

Ai foli para një komiteti të Senatit të Shteteve të Bashkuara, përmes një video-lidhjeje.

Mesazhi i tij u interpretua si kundërshim i qëndrimeve të presidentit Donald Trump, i cili do që ekonomia amerikane të rihapet sa më shpejt.

Disa shtetet amerikane tashmë kanë nisur lehtësimin e masave të izolimit.

Nju Jorku, shteti më i prekur në SHBA, ka paralajmëruar se do t’i relaksojë kufizimet nga data 15 maj.

Me 1.3 milion njerëz të infektuar me koronavirusi dhe me mbi 82,000 të vdekur, SHBA-ja është vendi më i goditur në botë.