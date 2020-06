Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov arrin në Beograd

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov ka nisur të enjten vizitën e tij zyrtare në Beograd.

Ai është pritur rreth orës 10:45 në Aeroportin "Nikolla Tesla", nga Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq.

Menjëherë pas arritjes së tij, Lavrov, është paralajmëruar se do të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dhe më pas është planifikuar një konferencë për media.

Në kuadër të vizitës së tij në Beograd, Lavrov është thënë se do të takohet edhe me ministrin Daçiq, si dhe me ministrin e Brendshëm serb, Nebojsha Stefanoviq, me të cilin do të nënshkruajë një marrëveshje për bashkëpunim midis qeverive të Serbisë dhe Rusisë në luftën kundër terrorizmit.



Vizita e Lavrovit në Beograd vjen dy ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi dhe më pak se 12 orë para heshtjes parazgjedhore.



Një javë para vizitës së zyrtarit rus, përkatësisht më 12 qershor, ambasadori rus në Serbi, Aleksandar Bocan-Kharchenko, ka thënë për Radio Televizionin e Serbisë (RTS) se Kosova do të jetë një nga temat kryesore të diskutimit gjatë kësaj vizite.

Duke folur për pritjet e kësaj vizite, Daçiq, ka thënë një ditë më parë se "Rusia do të mbështesë çdo zgjidhje që është në interes të Serbisë dhe atë që dëshiron Serbia".

Gazetari dhe analisti i politikës së jashtme, Bosko Jakshiq, ka thënë se shkuarja e Lavrovit në Serbi ishte paralajmëruar para njoftimit të të dërguarit special të Shtëpisë së Bardhë për negociata midis Beogradit dhe Prishtinës, Richard Grenell, për organizimin e një takimi në mes të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vuçiq, më 27 qershor, në Uashington.

Jakshiq beson se "Rusia ka arsye për t'u shqetësuar" dhe, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë (RFE), ka vlerësuar se Moska me siguri "po monitoron me kujdes përshpejtimin e ngjarjeve rreth Kosovës dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara".



"Afrimi i çdo zgjidhjeje mund të prishë konfliktin e ngrirë, dhe konflikti i ngrirë është në thelb në interesin më të madh të Rusisë - të mbetet si një levë e ndikimit të zgjatur, kryesisht mbi Serbinë", ka thënë mes tjerash Jashkiq.